新會陳皮黑幕︱年份造假1個月變「5年貨」 ¥70批發價賣¥500

新會陳皮遠近馳名，但央視《財經調查》日前曝光當地的陳皮年份虛標，甚至有指8成所謂廣東新會陳皮實為「廣西陳皮」。對此，廣東江門市當局及新會區政府展開聯合執法，兵分六路，連夜奔赴涉案的6家陳皮企業開展查處行動。

近日，央視總台接到舉報，反映陳皮市場存在年份虛標、產地及工藝造假等問題，千元一斤的「年份陳皮」亦可能名不副實。報道指許多新會陳皮其實來自廣西浦北的「速成工藝陳皮」。

相關新聞：山寨新會陳皮｜福建貨色澤黝黑 遭踢爆冒充急下架

8成為廣西工藝陳皮

有企業的負責人私下稱，為緩解資金壓力，部分陳皮生產企業僅需一個月的時間，就能將新採收的茶枝柑果皮處理為外觀近似3年、5年自然陳化過的陳皮，這樣做能大幅縮短陳化周期、降低運營成本。

負責人透露，不同年份「工藝皮」本質相同，批發價均70元左右（人民幣，下同）一斤，零售價差極大，標5年款賣500元一斤，標10年款賣1000元一斤，僅憑外觀就能翻倍抬價，利潤超成本10倍以上。

作為「中國陳皮之鄉」，新會陳皮早在2006年就獲得國家地理標誌保護產品。針對央視的報道，江門市新會區市場監督管理局15日表示，江門市委、市政府高度重視，第一時間成立以市政府牽頭，市監局、市公安局、市農業農村局等部門以及新會區政府參與的聯合執法工作組，兵分六路，連夜奔赴涉案的6家生產經營主體開展專項查處行動。