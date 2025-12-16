Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

婆媳關係｜新抱減肥45kg即鬧離婚？ 奶奶：嫌棄兒子又唔做家務

即時中國
更新時間：07:30 2025-12-16 HKT
發佈時間：07:30 2025-12-16 HKT

河南焦作市溫縣的鄭女士近日向內地媒體節目「小莉幫忙」求助，稱新抱（兒媳婦）婚後大幅減重，從近100公斤瘦到55公斤，雖然外表變得亮眼，不料她卻開始嫌棄兒子，讓家庭關係出現危機，夫妻與婆媳矛盾日益加深。對此，當事人喊冤稱，自己為了備孕及健康考量才減肥，家婆卻懷疑她有外遇，更反控老公是「裙腳仔」，離婚主因是「老人在製造麻煩」。

人妻稱備孕才減肥

據鄭女士表示，兒子與兒媳婦2024年間首次見面，短短數日後女方便搬入家中同住，兩人並於半年後結婚。婚禮時，兒媳婦身高約1.6米，體重接近100公斤。過年後，兒媳婦開始努力減肥，幾乎不進食，只靠跑步運動，歷時半年多成功減去45公斤，外型變化明顯。

相關新聞：抖音、快手下架多部「惡家婆」微短劇 網民：太現實才被禁嗎？

然而，鄭女士指兒媳婦減肥後性情大變，不僅與兒子分房睡，在家也少做家務，情緒容易失控，甚至對丈夫流露嫌棄態度，令她憂心家庭失和，因此希望有人可以介入調解。

「小莉幫忙」節目組到場後，確認兒媳婦體型確實明顯消瘦。她表示自己減重約45公斤，是為了備孕及健康考量，因身體不適才無法做家務，家婆卻懷疑她有外遇。她也坦言，過去丈夫都能體貼自己，近期爭吵後對她漠不關心，家婆的過度介入更讓她感到壓力。

對此，丈夫反駁稱，妻子經常晚歸、不接電話，讓他難以相信其身體不適說法，並指妻子頻頻向他要錢，婚後半年僅存下千元人民幣，還提出離婚，導致衝突全面爆發。面對調解，女方強調感情未變，但對婚姻未來未明確表態。目前，當地村委已介入協助調解。

