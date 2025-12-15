西九龍站︱阿富汗男偷運11件文物出境 公元前2世紀瑰寶險流海外︱有片

內地有嚴格文物保護法規，以防不法分子將重要文物偷運出境。近日，西九龍站海關查獲出境旅客攜帶11件/套古文物案。

中國海關總署微博發帖通報，當日，一名阿富汗男旅客從西九龍站口岸出境，經過海關監管區時未向海關申報，其隨身攜帶的行李箱機檢圖像異常。經進一步查驗，海關關員在其行李箱內發現疑似文物11件/套。

一名阿富汗男子早前企圖偷運文物出境。海關發布

一名阿富汗男子早前企圖偷運文物出境。海關發布

一名阿富汗男子早前企圖偷運文物出境。海關發布

一名阿富汗男子早前企圖偷運文物出境。海關發布

經廣東省文物鑒定站鑒定，該批文物為公元前2世紀至公元5世紀石器和金屬器，分別為菲洛修尼斯像銀幣1件、石雕大像紋牌飾1件、銀雙羊首手鐲1套、金炸珠葡萄紋嵌寶石耳環1套、萬字紋金片1件、水晶包金小型舍利塔1件、金嵌寶石凹雕人物紋戒指1件、銅佛像1件、銅佛立像1件、石雕佛足蓮座殘件1件、石雕人物紋化妝盤1件，均屬於禁止出境的一般文物。

海關提醒，根據有關規定，文物出境，應當經國務院文物行政部門指定的文物進出境審核機構審核。經審核允許出境的文物，由國務院文物行政部門發給文物出境許可證，從國務院文物行政部門指定的口岸出境。任何單位或者個人運送、郵寄、攜帶文物出境，應當向海關申報，海關憑文物出境許可證放行。