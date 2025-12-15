Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龍站︱阿富汗男偷運11件文物出境 公元前2世紀瑰寶險流海外︱有片

即時中國
更新時間：16:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-15 HKT

內地有嚴格文物保護法規，以防不法分子將重要文物偷運出境。近日，西九龍站海關查獲出境旅客攜帶11件/套古文物案。

中國海關總署微博發帖通報，當日，一名阿富汗男旅客從西九龍站口岸出境，經過海關監管區時未向海關申報，其隨身攜帶的行李箱機檢圖像異常。經進一步查驗，海關關員在其行李箱內發現疑似文物11件/套。

一名阿富汗男子早前企圖偷運文物出境。海關發布
一名阿富汗男子早前企圖偷運文物出境。海關發布
一名阿富汗男子早前企圖偷運文物出境。海關發布
一名阿富汗男子早前企圖偷運文物出境。海關發布
一名阿富汗男子早前企圖偷運文物出境。海關發布
一名阿富汗男子早前企圖偷運文物出境。海關發布
一名阿富汗男子早前企圖偷運文物出境。海關發布
一名阿富汗男子早前企圖偷運文物出境。海關發布

經廣東省文物鑒定站鑒定，該批文物為公元前2世紀至公元5世紀石器和金屬器，分別為菲洛修尼斯像銀幣1件、石雕大像紋牌飾1件、銀雙羊首手鐲1套、金炸珠葡萄紋嵌寶石耳環1套、萬字紋金片1件、水晶包金小型舍利塔1件、金嵌寶石凹雕人物紋戒指1件、銅佛像1件、銅佛立像1件、石雕佛足蓮座殘件1件、石雕人物紋化妝盤1件，均屬於禁止出境的一般文物。

海關提醒，根據有關規定，文物出境，應當經國務院文物行政部門指定的文物進出境審核機構審核。經審核允許出境的文物，由國務院文物行政部門發給文物出境許可證，從國務院文物行政部門指定的口岸出境。任何單位或者個人運送、郵寄、攜帶文物出境，應當向海關申報，海關憑文物出境許可證放行。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
7小時前
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
5小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
8小時前
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
01:43
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
社會
6小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
4小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
9小時前
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
影視圈
20小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
19小時前
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
社會
7小時前