女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉

內地著名女星沈傲君淡出熒幕10年，網絡有傳她嫁給開國元帥葉劍英之子葉選廉。去年11月，廣東省召開紀念葉選平誕辰100周年座談會，廣東電視台畫面顯示，葉選廉與沈傲君以親屬的身份一起參加座談會，似乎顯示傳言非虛。

雙雙出席葉選平誕辰座談會

葉選平曾任廣東省長、全國政協副主席，是葉選廉的同父異母兄長。去年11月5日，廣東省紀念葉選平同志誕辰100周年座談會在廣州召開，省委書記黃坤明出席會議並講話。廣東「新聞聯播」畫面顯示，葉選廉與沈傲君以親屬的身份，坐在一起。沈傲君已洗盡鉛華，眉間一顆標誌性的美人痣猶在。

1976年9月出生的沈傲君，滿族，生長於哈爾濱。因百事可樂廣告而出道，以其古典溫婉的氣質和在《大唐情史》、《神醫喜來樂》等劇中飾演的「古裝女神」角色深入人心，被許多觀眾視為童年女神。

憑藉諜戰劇《潛伏》大紅

她曾於90年代後期至2000年初來港發展，參演過《流星語》、《夏日的麼麼茶》、《千年等一天》及《不死心靈》等電影。

2009年，她憑藉諜戰劇《潛伏》人氣大漲，她扮演的女共產黨員左藍，是余則成（孫紅雷飾演）在劇中的初戀和重要同志。2014年，她在《歷史轉折中的鄧小平》飾演中共元老鄧小平之女鄧楠。

根據公開的資料，沈傲君2009年與一名華裔外交官結婚，婚後育有一名兒子。

葉選廉。 百度百科

趙欣瑜（左）和葉選廉（右）及兒子葉德中三人的合影。網圖

有「北京第一名媛」之稱的趙欣瑜。 資料圖

趙欣瑜自曝離婚暗示女星插足

73歲的葉選廉是葉劍英元帥的三子，是一名商人，原配妻子蘇丹丹，原為解放軍總政歌舞團的報幕員。蘇丹丹長期在香港定居，與葉選廉育有二女，包括曾經活躍於時裝界的葉明子及女歌手葉晴晴。2012年2月，蘇丹丹患癌去世。

2013年12月，有「北京第一名媛」之稱的趙欣瑜宣佈自己「二奶扶正」，首度公開宣稱自己是葉選廉的妻子，並且在微博發布多張合影，包括她和葉選廉及兒子葉德中三人的合影。大批網友當時在互聯網調侃「趙姨娘轉正」。

趙欣瑜原為歌手，卻在京城突然「富貴」，也曾是北京最豪華俱樂部的投資人。她經常舉行派對活動，與眾多名人、藝人熟識，亦是天后王菲的好友。

不料，一個月之後，趙欣瑜突然爆料已經與葉選廉在香港離婚，得到財產600萬元人民幣。她暗示離婚是因為有女星介入婚姻，「因為娛樂圈有人帶着孩子闖入我的家，我的心太擁擠了，裝不下……」。

暫時未清楚趙欣瑜口中的女星是否就是沈傲君。