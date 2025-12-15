CCTV直擊｜小貨車撞飛11歲男孩逃逸 安徽肇事男司機到案｜有片

安徽宿州蕭縣一名56歲的男司機13日清晨駕駛小貨車撞飛11歲男孩後逃逸，目前陳某肇事司機已到案。

蕭縣公安局14日警情通報：12月13日6時55分，馬井鎮道口村路段發生一宗交通肇事逃逸案，肇事車輛駕駛人未停車查看即駕車逃離現場，致11歲張姓男童面部輕微擦傷，男童已及時送醫診療，目前情況穩定。

閉路電視拍下全過程

事發後，警方迅速鎖定肇事車輛及56歲陳姓男駕駛者。目前，陳某已到案，案件正在偵辦中。

此前據新京報報道：12月13日6時55分許，安徽宿州蕭縣馬井鎮道口村發生一宗交通事故，一名11歲的學生下校車後橫穿馬路時被一輛小貨車撞飛。事故發生後小貨車司機未作停留直接駛離。被撞學生的母親稱，孩子暫時無大礙，正在醫院留院觀察。當地警方已接到報警，正對事故進行調查處理。