Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

駐京觀察：禁跨區招生「衡水神話」破滅？

即時中國
更新時間：10:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-15 HKT

內地社交媒體近期流傳一張「衡水中學神話破滅圖」，以「軍事化管理」飽受爭議的衡水中學，2025年僅有45人考取清華大學、北京大學（簡稱「清北」），這一數字與2020年前後約200人的輝煌數據相比，差距懸殊。網民熱議「高考工廠」衡水中學「跌落神壇」，高考成績「一年不如一年」。分析認為，這與河北省禁止跨地域招生，導致衡水中學無法選拔外地頂尖學生有直接關聯。

內地社交媒體近期流傳一張「衡水中學神話破滅圖」。
內地社交媒體近期流傳一張「衡水中學神話破滅圖」。

清北錄取人數曾長期蟬聯河北省第一，多次誕生河北省文理科狀元，甚至包攬全省文科前3名……「超級中學」衡水中學高考成績曾在全國極為耀眼。然而，隨着近年內地高考政策改革，2021年6月河北省教育廳要求，民辦高中跨區招生比例不超30%，並逐年遞減，衡水中學的高考奇跡不再延續。

相關新聞：駐京觀察：大學「高中化」讀研為目標

河北省禁止跨地域招生，導致衡水中學無法選拔外地頂尖學生。 示意圖
河北省禁止跨地域招生，導致衡水中學無法選拔外地頂尖學生。 示意圖

 

 

據網傳數據圖，2021年衡水中學考取清北學生174人，相較2020年257人斷崖式下滑，此後逐年下滑。對此，衡水中學未有任何回應。

衡水中學曾通過嚴格管理模式實現逆襲，從一間生源薄弱、升學率排名倒數的中學，迅速躍居河北省前列。據報道，衡水中學的「流水線」從每天清晨5：30開始運作，到晚上22：10關機停工，時間表中幾乎沒有一分鐘留給學生自由支配。放學後學生須在10分鐘內跑回宿舍並睡覺，校規細緻到「能否穿短褲睡覺」，學生發呆、撕紙等都會被記錄。

而衡水中學成績的爆發式增長，則與其跨區招收外地頂尖學生密不可分。在高考不斷改革的今天，僅憑嚴格管理已難以持續產出頂尖成績。而且這些來自「超級中學」的畢業生，被曝不少存在自控力弱、人際交往困難等困擾，甚至有人因抑鬱休學、存在自殺念頭。

不過，內地教育改革並沒有改變分數至上的目標，各地中學仍然瘋狂追求成績，一些學校仍以衡水中學為典範效仿。

楊浚源 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
12小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
社會
3小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
5小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
1小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
15小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
6小時前
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
16小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
20小時前