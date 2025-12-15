駐京觀察：禁跨區招生「衡水神話」破滅？

內地社交媒體近期流傳一張「衡水中學神話破滅圖」，以「軍事化管理」飽受爭議的衡水中學，2025年僅有45人考取清華大學、北京大學（簡稱「清北」），這一數字與2020年前後約200人的輝煌數據相比，差距懸殊。網民熱議「高考工廠」衡水中學「跌落神壇」，高考成績「一年不如一年」。分析認為，這與河北省禁止跨地域招生，導致衡水中學無法選拔外地頂尖學生有直接關聯。

內地社交媒體近期流傳一張「衡水中學神話破滅圖」。

清北錄取人數曾長期蟬聯河北省第一，多次誕生河北省文理科狀元，甚至包攬全省文科前3名……「超級中學」衡水中學高考成績曾在全國極為耀眼。然而，隨着近年內地高考政策改革，2021年6月河北省教育廳要求，民辦高中跨區招生比例不超30%，並逐年遞減，衡水中學的高考奇跡不再延續。

河北省禁止跨地域招生，導致衡水中學無法選拔外地頂尖學生。 示意圖

據網傳數據圖，2021年衡水中學考取清北學生174人，相較2020年257人斷崖式下滑，此後逐年下滑。對此，衡水中學未有任何回應。

衡水中學曾通過嚴格管理模式實現逆襲，從一間生源薄弱、升學率排名倒數的中學，迅速躍居河北省前列。據報道，衡水中學的「流水線」從每天清晨5：30開始運作，到晚上22：10關機停工，時間表中幾乎沒有一分鐘留給學生自由支配。放學後學生須在10分鐘內跑回宿舍並睡覺，校規細緻到「能否穿短褲睡覺」，學生發呆、撕紙等都會被記錄。

而衡水中學成績的爆發式增長，則與其跨區招收外地頂尖學生密不可分。在高考不斷改革的今天，僅憑嚴格管理已難以持續產出頂尖成績。而且這些來自「超級中學」的畢業生，被曝不少存在自控力弱、人際交往困難等困擾，甚至有人因抑鬱休學、存在自殺念頭。

不過，內地教育改革並沒有改變分數至上的目標，各地中學仍然瘋狂追求成績，一些學校仍以衡水中學為典範效仿。

楊浚源