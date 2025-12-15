Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日韓衛生部長會議京僅派司長級官員

更新時間：09:30 2025-12-15 HKT
發佈時間：09:30 2025-12-15 HKT

中日韓三國13至14日在首爾舉行中日韓衛生部長會議，但中國方面並未由部長級官員出席，僅指派國家衛健委國際合作司司長級官員馮勇出席。近一個月中日關係緊張，原訂11月舉行中日韓三方文化部長級會議遭中方延後。

望德方理解和支持中方立場

韓聯社報道，本次會議由韓國保健福祉部長官鄭銀敬擔任主席，中國由司長級官員馮勇出席，日本由厚生勞動大臣上野賢一郎出席。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢，指「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」以來，中日關係惡化，影響兩國官方和民間交流，眾多行程或表演延後或喊停。

中方繼續在國際社會發動輿論戰。中國駐德國大使鄧洪波當地時間12日在栢林說，與德國不同的是，日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史，希望德方「充分理解和支持中方正當立場」，「反對開歷史倒車行徑，共同維護國際公平正義和戰後國際秩序」。

中國駐德國大使館官網報道，大使館當天舉辦「『中德關係的歷史記憶與時代責任』專家學者座談會」，邀集德方人士出席。鄧洪波從歷史、事實和法理角度，深入闡述「中方在『台灣問題』上的原則立場」，並指稱日本「現職領導人『涉台錯誤言論』的嚴重危害性」。

