Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地電影回暖今年總票房破500億

即時中國
更新時間：09:20 2025-12-15 HKT
發佈時間：09:20 2025-12-15 HKT

中國電影市場回暖！截至前日，今年全年總票房已突破500億元（人民幣，下同），比去年超出75億元。截至昨日，美國動畫電影《瘋狂動物城2》（香港譯《優獸大都會2》）在中國票房已超35億元，創下中國影史進口動畫片票房紀錄。另一部美國奇幻冒險電影《阿凡達：火與燼》（《阿凡達3》）將於周五（19日）上映，目前其試點放映及預售票房逾1000萬元。分析稱，今年「賀歲檔」有望衝擊中國影史該檔期最高票房紀錄。

《哪吒之魔童鬧海》票房居首

內地影視票房平台燈塔專業版數據顯示，中國2025年電影全年總票房是繼2017年、2018年、2019年和2023年之後，第5次突破500億元。目前全年觀影人次接近12億，放映場次達1.37億場，平均票價較去年有所下降，為41.9元。

相關新聞：優獸大都會2︱內地單日票房7億帶旺淡季 聯名產品遭瘋搶

票房排名前10影片中，有4部產自春節檔、4部產自暑期檔、另外2部分別產自9月和11月。其中，國產動畫《哪吒之魔童鬧海》以154.46億元位居榜首。

國產喜劇《唐探1900》和《瘋狂動物城2》（優獸大都會2）分別位居第2和第3名，後者票房創下中國影史進口動畫片票房紀錄。

相關新聞：中日惡化｜《鬼滅》內地28天票房破6.7億 未獲放映延長或受高市言論影響

《阿凡達3》近日正式開啟預售，影片延續潘多拉星球的奇幻冒險，探索人類與自然、科技與情感的深層命題。其以198分鐘時長創《阿凡達》系列最長片長紀錄。在成都多家影院，該影片預售票價從17.8元到280元不等。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
11小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
14小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
4小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
18小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
14小時前
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
15小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
3小時前
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
社會
2小時前