內地電影回暖今年總票房破500億

中國電影市場回暖！截至前日，今年全年總票房已突破500億元（人民幣，下同），比去年超出75億元。截至昨日，美國動畫電影《瘋狂動物城2》（香港譯《優獸大都會2》）在中國票房已超35億元，創下中國影史進口動畫片票房紀錄。另一部美國奇幻冒險電影《阿凡達：火與燼》（《阿凡達3》）將於周五（19日）上映，目前其試點放映及預售票房逾1000萬元。分析稱，今年「賀歲檔」有望衝擊中國影史該檔期最高票房紀錄。

《哪吒之魔童鬧海》票房居首

內地影視票房平台燈塔專業版數據顯示，中國2025年電影全年總票房是繼2017年、2018年、2019年和2023年之後，第5次突破500億元。目前全年觀影人次接近12億，放映場次達1.37億場，平均票價較去年有所下降，為41.9元。

票房排名前10影片中，有4部產自春節檔、4部產自暑期檔、另外2部分別產自9月和11月。其中，國產動畫《哪吒之魔童鬧海》以154.46億元位居榜首。

國產喜劇《唐探1900》和《瘋狂動物城2》（優獸大都會2）分別位居第2和第3名，後者票房創下中國影史進口動畫片票房紀錄。

《阿凡達3》近日正式開啟預售，影片延續潘多拉星球的奇幻冒險，探索人類與自然、科技與情感的深層命題。其以198分鐘時長創《阿凡達》系列最長片長紀錄。在成都多家影院，該影片預售票價從17.8元到280元不等。

