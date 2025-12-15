山東原副省長243萬茅台名酒失竊 「管家」螞蟻搬家判囚10年半

「管家」變盜賊！山東原副省長陳某明被爆家中茅台等名酒遭竊，「管家」李鵬螞蟻搬家式作案，兩年竟偷走近243萬元（人民幣，下同）。青島市黃島區人民法院一審，以盜竊罪將李鵬判刑10年6個月，追繳全部贓款，並處罰金20萬元（人民幣，下同）。據稱，李鵬於判決後上訴，並檢舉陳某明「行賄受賄」，法院已將該線索轉交紀檢監察機關。另據網傳圖片，濟南警方昨日對「陳某明被誹謗案」立案。

「管家」變盜賊

網傳一份青島市黃島區人民法院今年9月17日判決書顯示，被告人李鵬於2021年初應聘到何某、陳某夫婦家中擔任管家，從事司機、廚師、保母等家政工作，在其家中吃住，負責照顧陳某的父親陳某明起居以及接送孩子上學等，並入職陳某的青島某投資管理有限公司成為公司員工。

判決書。

2021年4月至2023年10月期間，李鵬利用自己持有鑰匙等條件，採取螞蟻搬家手段，多次從何某、陳某青島市的家中以及陳某明濟南市的家中，盜竊茅台、五糧液等名酒並銷贓，經查實累計非法獲利逾243萬元。

監控發現多次拿走酒水

2023年10月16日晚，李鵬到原副省長陳某明家中再次作案，被警方當場抓獲，並從私家車後備箱查獲茅台、五糧液及紅酒，經物價鑒定，其中2瓶茅台、4瓶五糧液白酒共價值1.46萬元。

「管家」李鵬盜竊茅台、五糧液等名酒並銷贓。 示意圖

據何某陳述，2023年8月23日，妻子陳某因在青島家中發現，李鵬曾居住的房間衣櫥角落有瓶茅台酒。他們去小區物業調取監控發現，李鵬曾多次將家中的酒水拿走。其父親陳某明在濟南市的家中也被盜。

李鵬供述，2021年，陳某請人吃飯後，剩下兩瓶茅台酒讓他拿回去，他自己留下來轉手賣了。因為未被陳某發現，他從陳某和陳某明家中盜竊至少15次，盜取茅台酒、五糧液、國窖酒、紅酒，還有阿膠糕、茶葉及一塊卡地亞手錶，並販賣獲利至少200萬元。

檢舉原副省長「行賄受賄」

李鵬並檢舉、接發被害人陳某明「以權謀私、行賄受賄、利益輸送、干預司法」的問題，法院已將該線索轉交紀檢監察機關。李鵬當庭未認罪認罰。另據網傳一份「濟南市公安局市中分局行政案件立案告知書」顯示，已對前日陳某明報稱的「陳某明被誹謗案」立案。

