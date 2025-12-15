¥227萬黃金鳳冠︱千萬網紅張凱毅老公親鑄 展覽期間小孩一手推爛︱有片

全網各平台擁有逾3000萬粉絲的美妝「暴躁博主」張凱毅，早前將其結婚時，由藝術家丈夫張煜東親手鑄造，重達4斤（2公斤），市價約227萬元（人民幣‧下同）的黃金鳳冠展出，卻被一名小童一手推跌損毀。首飾業界估計，被毀鳳冠由物主丈夫親手以純金打造，紀念意義非凡，估計修復費或達40萬。

修復¥40萬起跳

正在懷孕的張凱毅13日發片求助，稱其結婚時佩帶的2公斤純金鳳冠，早前免費借出予一個藝術展覽。

影片顯示，在展覽期間，有一名約7、8歲的男童，在近距離觀看拍照期間，意外觸碰到展示櫃，把保護罩及當中的黃金鳳冠打翻。黃金鳳冠隨即連同保護罩一起跌落地下損毀。男童看到闖禍後，也嚇得在旁不知所措。

張凱毅表示，黃金鳳冠是丈夫婚前精心設計，完全由他純手打打造，來見證二人的愛情，現在卻被意外損毀，令夫妻也感到很痛心。

由於黃金鳳冠的價值和意義，已超越一般首飾，不能僅以黃金重量來計算，所以在網上尋求意見，應如何判定損失。

張凱毅又提醒，民眾在觀看展覽時，特別是攜同孩子的家長，必須儘責監管，不要多手觸碰展品，造成損壞。

極目新聞14日報道，從事黃金飾品加工銷售的郝先生表示，從閉路電視片段可見，鳳冠被損壞得較為嚴重，不好修復，「對於黃金飾品，修復和重做的工費差不多，有時候修復的費用比重做的工費還要高。」

對於定損，郝先生表示，黃金飾品的工費是按克來計算的，單從經濟價值來算，四斤飾金手工費最少20萬元。如果是按市面上品牌黃金的工費來計算，修復可能會翻倍至40萬元。

更重要是，郝先生指，如果真如博主所說，鳳冠是老公為她純手工打造的，紀念意義非凡，那麼價值損失很難用金錢來衡量。

律師：展方應有全理保安

湖北征和律師事務所董文明律師表示，從影片初步分析，造成鳳冠損壞的小孩屬未成年人，其不屬於法律上的完全民事行為能力人。根據《民法典》第一千一百八十八條的規定，無民事行為能力或者限制民事行為能力人造成他人損害的，由監護人承擔侵權責任。結合短片中小孩觸碰展櫃玻璃罩的行為，案涉的展品因為其的觸碰最終受到了損害，小孩的父母作為其法定監護人，應當承擔侵權責任。

與此同時，董文明認為，黃金鳳冠屬於比較貴重且極易被損害、所需安全防護要求比較高的貴重展品。展覽方需要對這一類的貴重易損的展品提供與其價值和特性相匹配的安全防護等級，即便是免費展覽。比如，穩固的展櫃，良好的固定，甚至警戒線，派專人看護等等。「視訊中小孩子的觸碰行為雖然確有不妥當，但是展示櫃的牢固程度確實也需要加強，最起碼要足以保障觀展過程中的一些無意觸碰。」