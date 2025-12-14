Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

寒流襲粵︱廣州跌至5℃ 清遠金子山現冰掛

即時中國
更新時間：15:20 2025-12-14 HKT
發佈時間：15:20 2025-12-14 HKT

十二月中旬，廣東民眾終於感受到冬天滋味。在冷空氣影響下，廣東今日（14日）氣溫持續下降，早晨粵北部分市縣出現低於5℃的低溫，高海拔山區更有霜（冰）凍，清遠金子山出現冰掛。 

廣東省氣象部門指出，冷空氣從周六（13日）開始由北至南影響該省，到了今早，廣東北部氣溫大多在10℃左右，相較13日氣溫繼續下降，全省最大氣溫降幅達8.4℃。截至14日8時12分，全省有61個寒冷預警處於生效中。 

清遠金子山受此輪冷空氣影響明顯。金子山今日最低氣溫跌至0℃，出現冰掛。此外，廣州也受此輪冷空氣影響，全市今日最低氣溫跌至5℃左右。廣州市區不少市民都穿上厚衣，提供火鍋或羊肉煲的餐廳掛出廣告吸客。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
17小時前
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
影視圈
20小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
17小時前
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
影視圈
6小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
5小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
宏福苑五級火｜居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
投資理財
9小時前