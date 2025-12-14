寒流襲粵︱廣州跌至5℃ 清遠金子山現冰掛

十二月中旬，廣東民眾終於感受到冬天滋味。在冷空氣影響下，廣東今日（14日）氣溫持續下降，早晨粵北部分市縣出現低於5℃的低溫，高海拔山區更有霜（冰）凍，清遠金子山出現冰掛。



廣東省氣象部門指出，冷空氣從周六（13日）開始由北至南影響該省，到了今早，廣東北部氣溫大多在10℃左右，相較13日氣溫繼續下降，全省最大氣溫降幅達8.4℃。截至14日8時12分，全省有61個寒冷預警處於生效中。



清遠金子山受此輪冷空氣影響明顯。金子山今日最低氣溫跌至0℃，出現冰掛。此外，廣州也受此輪冷空氣影響，全市今日最低氣溫跌至5℃左右。廣州市區不少市民都穿上厚衣，提供火鍋或羊肉煲的餐廳掛出廣告吸客。