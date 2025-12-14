武漢41歲交警攔衝路障醉駕車 遭頂行600米殉職︱有片
湖北41歲民警蔣仲超執行反酒駕任務期間，有司機不接受檢查衝路障，蔣仲超跳上車頭企圖攔停對方，被頂行逾600米殉職。
中國青年報報道，近日湖北公安舉行警號封存儀式，將殉職的武漢交警蔣仲超生前使用的「039357」警號，永遠封存。
蔣仲超於6月3日晚，執行反酒駕任務，一輛汽車被攔停後，司機疑有酒駕，警員要求對方「吹波仔」檢查確認時，司機突然加速衝卡逃走。
蔣仲超隨時飛身跳上汽車車頭蓋，企圖將司機截停，但涉案者卻一直加速狂飇逃走，期間更與對線汽車相撞，最終在距離受查路障逾600米外始停下。蔣仲超則身受重傷，送院搶救無效殉職。
