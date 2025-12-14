古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
發佈時間：11:10 2025-12-14 HKT
「古裝第一美人」、唯一演遍四大名著女角的內地藝人何晴13日去年，終年61歲。告別儀式將在明天（15日）於北京舉行。
紅星新聞報道，曾出演過86版《西遊記》、94版《三國演義》的著名演員何晴於2025年12月13日在北京安然離世，享年61歲。
據相關管道證實，何晴的告別儀式將於2025年12月15日在北京某殯儀館舉行。
據C科技報道，何晴去年被爆患有腦癌，已治療多年。
公開資料顯示，何晴出生於1964年1月13日。何晴曾在《西遊記》中飾演靈吉菩薩；在《紅樓夢》中飾演秦可卿；在《三國演義》中飾演小喬；在《水滸傳》中飾演李師師。她演遍了四大名著，也被譽為「古典第一美女」。此外，何晴的代表作還有《青青河邊草》、《上海舞女》等。
