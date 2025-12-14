中國觀察：中證監主席吳清笑談「健在」 指外電誤報

「參加這個會不是讓大家看到我健在，主要還是來看看大家」，中國證券業協會第八次會員大會本月6日在北京舉行，中國證監會主席吳清的開場白引發台下的一片笑聲，「前一段時間出差的過程當中，碰到重要的通訊社『報道』一些情況，我倒是不以為意。但是由於那樣一些誤報，創造了很多的流量，浪費了一部分行業的同事們的精力，我倒覺得挺不應該的。」

上月13日，路透社引述知情人士報道，吳清因健康原因已向相關部門表達了辭職意願，但尚不清楚是否已經獲批，以及何時離任。由於前兩任主席劉士余、易會滿分別貶官落馬，中證監主席一職似乎成為「高危職業」，而且吳清擔任證監會主席以來，推出了一系列市場支持措施，上證綜合指數累計上升45%，這一報道引發廣泛關注。

不過，中國證監會官網當天報道，吳清11月10日至13日訪問法國和巴西。此後，他又有三次公開亮相，包括：在證監會貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講報告會上做報告；會見阿塞拜疆中央銀行行長卡濟莫夫；出席證監會2025年以來新提拔晉升局處級幹部憲法宣誓儀式。

吳清這次最新亮相，詼諧地不點名指路透社「誤報」，顯示他將繼續執掌證監會。在這次大會，他除了鼓勵頭部機構通過並購重組打造國際一流投行，將對優質券商「適度鬆綁」，也強調對於加密資產等新業態要深入研判、審慎對待，看不清管不住的堅決不展業，違法違規的堅決不做。

中國證券業協會也產生了新一屆領導機構，與此前會長和黨委書記均由證監系統出身的官員兼任不同，這次由國泰海通證券董事長朱健當選會長，前北京證監局黨委書記吳運浩擔任協會黨委書記、執行副會長。

