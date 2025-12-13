江門油站「火辣美女」促銷 衣著暴露引發爭議被責令整改

江門市江海區江海二路的美孚加油站12月11日上午在開展「雙十二」促銷活動時，因邀請衣著暴露的模特現場助陣引發廣泛爭議。相關影像在網絡快速傳播後，當地公安、市場監督管理部門迅速介入處置，涉事加油站隨即停止相關宣傳並整改。

性感女模特與顧客互動合影

綜合內媒報道，12月11日早上，位於江門市江海區江海二路的美孚加油站正進行促銷活動，前來排隊加油的車輛絡繹不絕。不少車主發現，手持油槍的工作人員身邊，多了一位身材姣好、衣著性感的模特，有的車主隨手一拍發上網，有的上前合影留念。此事，迅即成為當地熱點廣為轉發。

責令整改

由於女模特衣著暴露引發爭議。當天上午，該區公安和市場監督管理部門的執法人員接連來到現場進行處置。

報道指，當日下午加油的車輛依然排起長龍。提起上午的模特事件，負責促銷派發禮品的工作人員說，這次油站推出為期兩日的「雙十二」促銷活動，請來模特助陣，沒想到引來這麼大的爭議，「已經撤銷掉平台上的促銷廣告，低調處理。」

「車展上不也很多車模，大家爭相拍照，有何不可？」針對執法部門要求模特離場並作出責令整改，有網友表示不解。

在油站工作的一位網友解釋說，請模特站台這種推銷方式，不適合加油站這樣的特種經營活動場所進行。「油站是作業場所， 必須規範作業。」

據江海區市場監督管理局消息，當天上午該局執法人員到場時，加油站的模特已被公安機關勸離。執法人員稱，加油站請來衣著暴露的女模特，涉嫌違反《中華人民共和國廣告法》第九條第7項規定「妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」的行為，執法人員現場發出《責令改正通知書》，要求其立即整改，規範營銷宣傳活動。