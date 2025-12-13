Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地追殺劣跡網紅 「貓一杯」 「東北雨姐」轉世賬號被禁

即時中國
更新時間：13:37 2025-12-13 HKT
發佈時間：13:37 2025-12-13 HKT

北京網信辦啟動「清朗京華·網路名人賬號亂象整治」專項行動，針對煽動群體對立、宣揚不良價值觀、逃稅及違規賬號變相復出等問題作整治，被內地列為劣跡網紅的「東北雨姐」、「貓一杯」等，被發現擬用新賬號復出，被封禁他們的轉世賬號。

相關新聞：「寒假作業丟巴黎」影片造假 網紅「貓一杯」被營銷公司起訴

煽動群體對立遭禁直播

北京網信辦指，行動中發現，抖音賬號「雨（記錄生活）」（粉絲數7.2萬）、「大東北（記錄生活）」（粉絲數28.9萬），經核實為劣跡網紅「東北雨姐」轉世賬號；賬號「碎嘴擼米」（粉絲數72.3萬）經核實為劣跡網紅「貓一杯」轉世賬號，劣跡網紅「秀才」借抖音賬號「王老四」（粉絲數2.7萬）變相復出，相關賬號已被依法依約予以關閉。微博賬號「陳震同學」（粉絲數1013萬）在禁言期間，通過賬號「陳震同學的同學」（粉絲數29.8萬）發布信息，相關賬號已被依法依約予以禁言。

另外，微博賬號「咬口鴨鴨」（粉絲數40.7萬）、抖音賬號「澳門COCO姐（停播養病中）」（粉絲數368.1萬）、快手賬號「周周珍可愛625」（粉絲數5042.1萬）等十個賬號分別涉嫌煽動群體對立、宣揚不良價值觀、擾亂網絡生態、逃避稅收監管等問題，被採取封禁直播、禁言等處罰。

 

