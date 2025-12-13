Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上海建全國首個太空計算實驗室 研究機械人衛星等領域

更新時間：13:29 2025-12-13 HKT
上海交通大學與民營商業航天企業國星宇航周五（12日）舉行簽約儀式，計劃共同建設全國首個太空計算聯合實驗室，圍繞天基算力網需求，聚焦自主可控太空計算晶片研發、機械人衛星、在軌增材制造等前沿領域開展研究。

上海交通大學人工智能學院執行院長王延峰，當日與國星宇航始創人陸川分別代表雙方簽署合作協議，標誌太空計算聯合實驗室正式揭牌。上海市科學技術委員會主任駱大進，上海市徐匯區副區長陳勇，上海未來產業基金投資部執行總經理劉理鵬等出席簽約儀式。

料將發揮合作優勢

上海交通大學是全國最早開展人工智能領域人才培養的高校之一。此次合作預計將充分發揮上海交通大學在人工智能等前沿領域的創新優勢，以及國星宇航率先完成人工智能智算星座組網的探索優勢，致力於打造技術領先、自主可控的太空計算網絡，推動形成具有全球影響力的太空計算產業集群。

簽約儀式上亦同步舉行了東方天算科技有限公司入駐上海交大工業技術創新研究院儀式。東方天算是在上海市科委指導下成立的太空計算聯合實驗室產業化平台，旨在探索產學研融合與轉化的新模式，加速天基算力網的產業化進程。

