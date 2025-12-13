Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律賓遣返重要紅通人員 揭為深大通集團實控人妻子

即時中國
更新時間：10:17 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:17 2025-12-13 HKT

中國與菲律賓近日在國際刑警組織框架下開展執法合作，成功攔截並遣返涉嫌職務犯罪的重要紅通人員郝某，其涉案金額高達約9.7億元（人民幣，下同）。內媒報道，郝某是深大通集團實際控制人姜劍的妻子，自2024年以來一直是國際刑警組織紅色通緝令的對象。

相關新聞：重要紅通人員從菲律賓遣返 涉案金額高達¥9.7億

公開資料顯示，57歲的郝斌為深大通集團下屬公司董事長。深大通集團主公司為深圳大通實業股份有限公司，成立於1987年，下轄成員企業共119家。除與深大通有關聯，郝斌在國內2家公司擔任法代，並在8家公司擔任高階主管。

相關公司多位於山東

與郝斌相關的公司多位於山東，大多聚焦在房地產領域。目前，與其相關聯的6間公司已註銷，另外2間顯示「吊銷」。

相關新聞：新任中國駐菲律賓大使井泉履新 坦言未來任務很重

12月1日，菲律賓消防移民局（BI）在尼諾伊·阿基諾機場查獲郝斌。移民局表示，郝斌有意從新加坡經菲律賓前往美國，在機場1號航站樓，郝斌的數據在移民局的APIS（旅客預先資訊系統）中引發警報，引起注意。

菲律賓移民局副局長馬布拉克（Melvin Mabulac）表示，該案屬於敏感、高規格案件，系統一觸發，執法人員立即聯繫國際刑警組織，確認她是紅色通緝令對象，於是通知中國執法單位，因此在她進一步行動之前，就已經攔截成功。

