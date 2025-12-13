村支書「雷軍式」賣小米 遭小米公司投訴侵害名譽

山東榮成市西初家村中共黨支部書記馮玉寬早前發布視頻，模仿小米董事長雷軍的營銷方式來推銷當地農產品小米，但遭小米公司法務部投訴「醜化小米高管形象」，視頻被下架，帳號被封。事件引發廣泛爭議，小米方面昨日強調，並非針對「小米」二字或農產品的正常使用，而是針對有關人士「惡意模仿」，對公司及公司高管名譽的侵害行為。

據新黃河等內地傳媒報道，本月10日，馮玉寬拍攝短視頻推廣當地優質穀物小米，還模仿雷軍式語調介紹，結果被小米公司法務部投訴以其「關聯雷氏行銷」、「醜化小米高管形象」、「侵犯商標權」投訴。不久，該名村支書帳號就被封，相關視頻清空。

事件引發網民熱議，有網民開罵小米「斷了農民的活路」，也有網民支持小米捍衛名譽權，指該村支書借小米蹭流量。

馮玉寬日前發布視頻稱，自己無意蹭小米的流量，「希望小米打開格局，你們是賣汽車、賣手機，而我們賣的是農產品，希望能給我們一條活路。」小米昨日作出回應後，馮玉寬再發道歉視頻稱，近期為了推廣銷售農產品，發布了涉小米公司引發爭議的視頻，對小米公司產生了影響，佔用浪費了社會資源，今後一定會規範自己的網絡言行，向大家表示誠摯歉意。