「放生」大米、礦泉水 中國佛教協會：折損福報 勿誤導公眾

近日，遼寧省丹東市一處江邊，竟然有人帶著多袋白米倒入江裡「放生」。針對「放生」礦泉水、大米等現象，中國佛教協會刊文表示深感驚訝和不解。佛教界對此堅決反對，更希望社會人士不要曲解濫用佛教「放生」之名，誤導公眾。

遼寧某海邊碼頭近日發生讓人匪夷所思的事件。據拍攝者發布視頻，幾名中老年人將多袋已開封的大米傾倒至海中，一名短髮女子在與家人通話時稱「在海邊，剛放生」。該女子隨後也參與傾倒大米，此時視頻拍攝者口中還「唸唸有詞」。

對此，中國佛教協會今天發文表示，佛教所說的放生，是指把可能被宰殺、面臨生命危險的動物解救出來，釋放到適合它們生存的自然環境中，使其生命得以保存和延續。不懂為何有人會放生白米和礦泉水，白米沒有心識、礦泉水沒有生命，對白米和礦泉水來說，根本沒有所謂殺生或放生，「『放生』大米、礦泉水，不但不符合佛教的教理教義，也與佛教所倡導的惜福和財物理念相背離；不僅違背中華民族勤儉節約的傳統美德，造成糧食和資源浪費，甚至危害環境，是折損福報的行為。」

協會指出，即使是放生動物，但如果方法不當仍然違背放生初衷，甚至是在傷害更多的生命，像是把陸地動物放入水裡，把人工飼養的動物放到野外，不僅使得被放生動物難以適應存活，還會威脅到放生地點的生態安全。而且大規模的放生行為，還導致了抓捕、販賣放生動物的利益鏈，反而導致更多野生動物被捕殺，根本是敗壞社會風氣。

