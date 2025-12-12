自強不息｜天生「牛蹄腳」和「螃蟹手」 安徽男：除了開車其他都能做

安徽亳州的李先生天生「牛蹄腳」和「螃蟹手」，原因是外公外婆為堂兄妹近親結婚，引發罕見遺傳病。他自述靠自己雙手做生意賺錢生活，曾自學吹氣球造型，現在轉行做氦氣生意。李先生稱：「除了不能開車，其他什麼都能做！」醫生說沒必要治，現在有3個孩子都很健康。

牛蹄腳螃蟹手原因令人唏噓

據當事人李先生自述，他的每隻手只有三根手指，每隻腳只有兩根腳趾，村裡人私下稱作「牛蹄腳」「螃蟹手」。小時候，他不懂這意味著什麼，只知道出門時總有人盯著看，孩子們會遠遠地指著他竊竊私語。

這種特殊狀況，要追溯到幾十年前。李先生的外公外婆原本是堂兄妹關係，兩人走到了一起，組建了家庭。當時的他們或許並不完全清楚近親結婚可能帶來的風險，而這份風險，卻在隔代之後顯現在了外孫身上。

李先生說婚，本來媽媽這一代還好，沒想到到了外孫這一代卻突然變異了。他的母親每次一看到他，都會忍不住哭起來。

醫學上，近親結婚會增加隱性遺傳病的發病率。有時候，父母這一代看起來完全正常，但攜帶的隱性致病基因卻可能傳遞給孩子。李先生的情況，很可能就是這種隔代遺傳的體現。

不過從小李先生學會了靠自己。他自學吹氣球造型，慢慢積累經驗，後來轉行做氦氣生意。身體上的限制讓他無法開車，但在工作和生活的其他方面，他都能獨立應對。

令人意外的是，他不僅自己生活得有聲有色，還育有三個孩子，孩子們身體健康，這也給了他和家人很大的安慰。