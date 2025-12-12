Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中信集團前副總經理徐佐判囚終生 受賄逾¥1.47億

即時中國
更新時間：17:12 2025-12-12 HKT
發佈時間：17:11 2025-12-12 HKT

遼寧省瀋陽市中級人民法院今天一審公開宣判中國中信集團有限公司前黨委委員、副總經理徐佐受賄、非法經營同類營業案，對被告人徐佐以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以非法經營同類營業罪判處有期徒刑7年，並處罰金人民幣1000萬元，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。對徐佐犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

中信集團前副總經理徐佐判囚終生。 資料圖
中信集團前副總經理徐佐判囚終生。 資料圖

經審理查明：1999年至2024年，被告人徐佐利用擔任中信戴卡股份有限公司副總經理、總經理、黨委書記、副董事長、董事長，中國中信集團有限公司黨委委員、副總經理等職務上的便利，為有關人員在承接項目、業務合作等方面謀取利益，非法收受財物共計折合人民幣1.47億餘元。2012年至2024年，徐佐利用擔任中信戴卡股份有限公司總經理、副董事長、董事長的職務便利，經營與所任職公司同類的營業，獲利特別巨大。

瀋陽市中級人民法院認為，被告人徐佐的行為構成受賄罪、非法經營同類營業罪。其受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失；非法經營同類營業，獲取非法利益數額特別巨大，均應依法懲處，並予數罪並罰。鑒於其受賄犯罪中有未遂情節；到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，依法可以對其受賄罪從輕處罰。法庭遂作出上述判決。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
20小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
8小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
6小時前
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
2小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
2025-12-11 16:30 HKT
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
10小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
2025-12-11 17:00 HKT