瀘沽湖女遊客酒店房遭性侵 員工涉刷卡闖入作案被刑拘
更新時間：12:25 2025-12-12 HKT
發佈時間：12:25 2025-12-12 HKT
雲南著名景區瀘沽湖，發生旅客疑遭酒店人員強姦事件。涉事酒店現已停業，疑犯被刑拘。
疑犯入職3個月
據《新京報》報道，11日有女遊客表示，她經雲南站入口進入瀘沽湖景區，3日、4日兩晚獨自入住瀘沽湖山嶼海湖景度假酒店（花海碼頭店）。5日凌晨，涉案的酒店工作人員拿酒店總卡刷開她的房間，對她實施猥褻。
遊客的立案告知書顯示，寧蒗彝族自治縣公安局認為此案符合刑事立案條件，已以嫌疑人涉嫌強姦案偵查。
女事主不滿，案發後酒店如常營業，只跟她發過一條表達歉意的微信，沒有正式道歉。
瀘沽湖山嶼海湖景度假酒店（花海碼頭店）管理者11日上午確認，5日凌晨確有此事發生，警方已調取床單、監控等證據。
該管理者表示，涉案者是前台員工，入職三個月，平時住在酒店。酒店工作人員都持有酒店總卡，「我們也強調過，沒有經過客人允許不准擅自進入客人房間」。
該管理者表示，酒店方在積極與受害女孩溝通道歉，「發生在我們酒店，我們肯定有責任，會積極配合處理此事。如果當事人需要賠償，通過法院訴訟都是可以解決的。」目前，該酒店已暫停營業，具體期限暫未確定。
麗江瀘沽湖景區工作人員稱，景區對此事高度關注，因此事為刑事案件，具體情況以公安處理結果為準。麗江瀘沽湖管理局工作人員表示，已從規範員工職業服務操守方面，責令該酒店整改。
寧蒗彝族自治縣公安局瀘沽湖派出所工作人員稱，此案目前已移交刑偵大隊辦理。
