貓星人出外偷玩回家變殘缺 網民一事反批飼主缺德
更新時間：09:50 2025-12-12 HKT
內地有網民分享，指其飼養的寵物貓，早前擅自離家玩耍，卻被當作流浪貓遭捉走做了絕育手術，回家後變得沒精打采。不過，飼主的遭遇卻未得到網民同情，反被一輪批評。
被當「浪浪」施絕育手術
網民發片分享，指其小花貓早前偷偷溜出街玩。之後便消失了幾天，再回家時，卻變得悶悶不樂，整天睡在貓窩。
飼主初時以為愛貓生病，經檢查，原來貓咪已經被施絕育手術。飼主估計，貓咪在偷偷離家時，被當作是流浪貓，遭人捕捉送去做手術。
不過，帖文下留言，網民卻未同情飼主，更多的是批評飼主沒盡責任，沒主動帶貓大人接受絕育手術，「散养又不做绝育，主人是真的缺德。」、「不知道為啥在那驕傲自己散養的貓有蛋」、「散養還不絕育，這種人最好別養貓禍害貓了」、「負點責吧」、「絕育的錢麻煩付一下」。
