菲爾茲獎大熱｜90後女數學家王虹港大演講 座無虛席獲讚「優雅從容」

90後著名女數學家王虹，周四（11日）下午在香港大學演講，現場人山人海，座無虛席，有現場觀眾稱讚她「從容不迫，優雅地展示著智慧」。34歲的王虹，被普遍認為有極大概率成為下個菲爾茲獎得主。

突破「掛谷猜想」難題

「如願見到了天才數學家王虹，演講主題翻譯爲中文是三維空間中掛谷猜想的證明。大概十米左右的距離。踩著點到周亦卿樓已經人山人海了，只能站在後排聽。誤闖天家，已經努力聽了，奈何水平有限聽不懂。趁著得菲爾茲獎前來蹭一波天才，導師說明年得了菲爾茲獎就請不到了。」有港大學生在小紅書發出圖文。

也有現場觀眾描述：「她一開口，整個教室安靜下來，輕聲細語中有一股堅定的感覺。她拿著筆在手寫筆記上圈畫，字和圖都很簡潔漂亮。」「王虹教授真的非常有魅力。她沈靜，從容不迫，優雅地展示著智慧。」



90後王虹最近斬獲兩項世界級數學大獎——被譽為全球數學界最高獎項菲爾茲獎風向標的「賽勒姆獎」，以及華人數學界最高獎項「國際華人數學家大會（ICCM）數學獎金獎」，著名華裔數學家陶哲軒發文祝賀。

憑藉在「掛谷猜想」等經典數學難題上的突破，年僅34歲的王虹名震海內外。首位華人菲爾茲獎得主丘成桐曾盛讚王虹，指她是年輕一代最偉大、最重要的中國學者。



王虹出生於廣西桂林，父母為鄉鎮中學教師，16歲考入北京大學地球與空間物理系，後轉入數學科學學院，曾經留學巴黎，2019年獲美國麻省理工學院博士學位。2023年，她加入紐約大學庫朗研究所擔任副教授，今年升為正教授。今年9月，王虹正式出任法國高等科學研究所（IHES）第14位數學終身教授。

今年2月，王虹與同伴用一篇127頁的論文，宣告證明困擾數學界上百年的經典難題「掛谷猜想」，在業內引發轟動。全球最大社會動態預測網站Manifold針對「2026年菲爾茲獎得主」的投票中，王虹迅速登上榜首，有望成為首名獲得數學界最高殊榮的中國女數學家。