Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

毒狗第一案︱屋苑放毒餌殺9犬 北京漢囚4年

即時中國
更新時間：08:41 2025-12-12 HKT
發佈時間：08:41 2025-12-12 HKT

北京首例寵物中毒刑事公訴案昨晨宣判，北京市朝陽區溫榆河法庭以「投放危險物質罪」將被告張某某判刑4年。據悉65歲的張某某在小區公共區域內投放用劇毒化學物氟乙酸浸泡過的雞脖，造成11寵物狗、數隻流浪貓中毒，至少9犬死亡。

相關新聞：湖南冷血老師當眾踩死肥貓 知情人：其孩子逗貓被咬

李女士的愛犬、13歲的白色西高地犬Papi是被害犬之一，2022年9月因接觸「有毒雞脖」出現抽搐、尖叫、吐血和大小便失禁而死。案發後，悲痛萬分的李女士辭職四處奔走，為愛犬討公道，發現小區很多人都在討論當天有好幾隻寵物狗、流浪貓中毒身亡。

2023年，李女士等11名被害犬主人提起刑事附帶民事訴訟，要求數十萬賠償。央視網引述相關律師言論報道，目前寵物相關的司法鑒定制度設置大多處於空白狀態，「目前在民事訴訟領域，寵物診療、寵物傷人、寵物糾紛案件越來越多」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
13小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
2小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
17小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
20小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
16小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
19小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
飲食
14小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
12小時前