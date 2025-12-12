毒狗第一案︱屋苑放毒餌殺9犬 北京漢囚4年

北京首例寵物中毒刑事公訴案昨晨宣判，北京市朝陽區溫榆河法庭以「投放危險物質罪」將被告張某某判刑4年。據悉65歲的張某某在小區公共區域內投放用劇毒化學物氟乙酸浸泡過的雞脖，造成11寵物狗、數隻流浪貓中毒，至少9犬死亡。



李女士的愛犬、13歲的白色西高地犬Papi是被害犬之一，2022年9月因接觸「有毒雞脖」出現抽搐、尖叫、吐血和大小便失禁而死。案發後，悲痛萬分的李女士辭職四處奔走，為愛犬討公道，發現小區很多人都在討論當天有好幾隻寵物狗、流浪貓中毒身亡。

2023年，李女士等11名被害犬主人提起刑事附帶民事訴訟，要求數十萬賠償。央視網引述相關律師言論報道，目前寵物相關的司法鑒定制度設置大多處於空白狀態，「目前在民事訴訟領域，寵物診療、寵物傷人、寵物糾紛案件越來越多」。