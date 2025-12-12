中國觀察︱政治局委員馬興瑞 再缺席高層會議

為期兩天的中央經濟工作會議昨天在北京閉幕，不少「好事者」晚上緊盯央視新聞聯播，觀察中央政治局委員、前新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞是否亮相。答案很快揭曉，按照政治局委員姓氏筆畫順序，本來排在首位的馬興瑞沒有現身會議，也是唯一缺席中經會的政治局委員。

這是繼上月28日缺席政治局集體學習之後，馬興瑞再度缺席中央高層會議。傳言滿天飛之下，馬興瑞何去何從引發廣泛關注。現年66歲的馬興瑞，曾任中國航天科技集團總經理、國家航天局局長等職，有「航天少帥」之稱。過去一兩年，「航天系」不斷傳出有高層落馬或失聯，包括前工信部部長金壯龍、前湖南省委書記許達哲、前合肥市委書記張紅文、原中國航天科技集團董事長吳燕生等等。

本來排在首位的馬興瑞沒有現身會議，由王毅打頭陣。央視畫面

唐方裕（中）與中央政法委秘書長誾柏（左）、中央網信辦主任莊榮文（右）坐在一起。央視畫面

2013年年底，馬興瑞調任廣東省委副書記，後來兼任深圳市委書記，2016年底升任廣東省長，2021年底主政新疆，二十大晉升為政治局委員。今年7月1日，中央宣布原中共中央統戰部常務副部長陳小江接替馬興瑞擔任新疆書記。「另有任用」的馬興瑞，過去半年仍未明確擔任何職。

唐方裕料成「首席智囊」

出席中經會的除了黨內的中央領導人，還包括地方諸侯（省委書記、省長），以及中央和國家機關有關部門主要負責人，等等。電視鏡頭所見，原中央政策研究室常務副主任唐方裕與中央政法委秘書長誾柏、中央網信辦主任莊榮文等坐在一起，顯示他極有可能已經接替江金權擔任中央政策研究室主任。66歲的江金權沒有參加會議。

62歲的唐方裕曾任中央政策研究室黨建研究局副局長、政治研究局局長，中央辦公廳副主任兼調研室主任，重慶市政協主席，如今終於成為領袖「首席智囊」。

紀曉華