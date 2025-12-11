中國女留學生在德慘遭丈夫謀殺 華領館：案件已移交檢方

在德國留學的中國女博士生朱瑞敏（化名麗麗）和她僅2個月大的女兒，日前在德國杜塞爾多夫家中遭外籍丈夫殺害。中國駐杜塞爾多夫總領館周四（11日）通報，已要求德警方切實維護中國公民合法權益並嚴懲兇手，案件目前已完成偵辦並移交檢察院。

相關新聞：中國女博士生與初生女兒德國遇害 外籍丈夫認殺母女

案件發生於11月29日，現場位於杜塞爾多夫一間公寓。警方在現場發現斧頭、刀具及精神類藥物，並拘捕一名傷勢嚴重的43歲男子，而該男子正是死者丈夫，相信曾在行兇後自殘。

經調查，疑犯為斯洛伐克籍，為杜塞爾多夫大學植物生物化學系博士後研究員。

朱瑞敏（右）與丈夫（左）去年8月結婚。極目新聞

圖為案發現場所在街道。極目新聞

據大學室友透露，朱瑞敏於2020年被公派到德國留學，攻讀博士學位，並於去年8月結婚。其丈夫曾作為交換生來到中國學習，但當時與朱瑞敏並未交往，直到朱瑞敏去德國後才與男方確定戀愛關係。

相關新聞：23歲中國留學生在美失聯超3周 父母已赴美尋女

室友憶述，朱瑞敏是個性格很溫和的女孩，「在我認識她十多年的時間裡，從來沒看過她和人發生過衝突」。然而，鄰居證實事發前公寓曾傳出激烈爭吵。

中國駐杜塞爾多夫總領館表示，館方在案件發生並接警方通報後，第一時間啟動領保應急響應機制，積極開展工作，除了要求德方查明真相外，亦第一時間向家屬通報案情最新進展情況，協調在德華僑華人、學聯、律師等資源為家屬提供必要協助。

