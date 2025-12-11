蜜雪冰城再撈過界 四城開賣早餐¥7.9有交易

蜜雪冰城繼賣啤酒被指撈過界後，近日內媒報道，蜜雪冰城在大連、西安、南寧、杭州等城市已進行「早餐計劃」，4款早餐飲品標價5元（人民幣，下同），加麵包套餐價7.9元。

蜜雪冰城麵包賣¥7.9

此前熱傳的「蜜雪冰城開賣早餐」一事，據內媒錢江視頻消息，杭州已有部分門店開啟早餐售賣服務，這些門店大多集中在地鐵站附屬商業街區。在蜜雪冰城杭州景芳地鐵站門店，店門口顯眼位置擺放著 「蜜雪冰城賣早餐啦」的宣傳牌，牌面上展示了4款早餐奶，涵蓋早餐五紅奶、五黑奶、玉米奶等數款產品，單品標價5元。但門店的菜單上暫時沒有上新「早餐系列」。

相關新聞：蜜雪冰城「平霸」再出招 撈過界開賣啤酒低至¥5.9

相關新聞：蜜雪冰城︱河南分店驚現老鼠橫行 搶食珍珠爬奶昔機︱有片

門店工作人員稱，早餐是上月底上新的，目前只有早餐奶和麵包，套餐價為7.9元，麵包為某品牌的成品，共有3款。對於早餐的銷售情況，工作人員表示不便透露。

報道指，目前蜜雪冰城「早餐計劃」僅在大連、西安、南寧、杭州等城市進行部分試新，暫時沒有大面積推廣計劃。為甚麼選擇這些城市就進行試點呢？位於杭州的一間蜜雪冰城門店負責人表示，他們售賣早餐系列的產品已經有一周多的時間了，很久之前就接到了通知，他們提前採購了相關材料，後續經過培訓後正式售賣。「我們這些門店是總部隨機篩選的。」該名負責人說道，主要是考慮周圍的客流情況以及地理位置。

據了解，蜜雪冰城是以新鮮冰淇淋茶飲為主的全國知名飲品連鎖品牌。截至2025年6月，蜜雪集團全球門店超過53000間，擁有蜜雪冰城、幸運咖兩大品牌，提供單價約6元的現製果飲、茶飲、雪糕和咖啡等產品。

值得一提的，是在本次「進軍早餐」前，蜜雪集團曾於10月1日，宣布合計斥資2.97億元，收購福鹿家53%的股權，以進軍現打鮮啤領域。