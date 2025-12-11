Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蜜雪冰城再撈過界 四城開賣早餐¥7.9有交易

即時中國
更新時間：18:30 2025-12-11 HKT
發佈時間：18:30 2025-12-11 HKT

蜜雪冰城繼賣啤酒被指撈過界後，近日內媒報道，蜜雪冰城在大連、西安、南寧、杭州等城市已進行「早餐計劃」，4款早餐飲品標價5元（人民幣，下同），加麵包套餐價7.9元。

蜜雪冰城麵包賣¥7.9

此前熱傳的「蜜雪冰城開賣早餐」一事，據內媒錢江視頻消息，杭州已有部分門店開啟早餐售賣服務，這些門店大多集中在地鐵站附屬商業街區。在蜜雪冰城杭州景芳地鐵站門店，店門口顯眼位置擺放著 「蜜雪冰城賣早餐啦」的宣傳牌，牌面上展示了4款早餐奶，涵蓋早餐五紅奶、五黑奶、玉米奶等數款產品，單品標價5元。但門店的菜單上暫時沒有上新「早餐系列」。 

相關新聞：蜜雪冰城「平霸」再出招 撈過界開賣啤酒低至¥5.9

相關新聞：蜜雪冰城︱河南分店驚現老鼠橫行 搶食珍珠爬奶昔機︱有片

門店工作人員稱，早餐是上月底上新的，目前只有早餐奶和麵包，套餐價為7.9元，麵包為某品牌的成品，共有3款。對於早餐的銷售情況，工作人員表示不便透露。

報道指，目前蜜雪冰城「早餐計劃」僅在大連、西安、南寧、杭州等城市進行部分試新，暫時沒有大面積推廣計劃。為甚麼選擇這些城市就進行試點呢？位於杭州的一間蜜雪冰城門店負責人表示，他們售賣早餐系列的產品已經有一周多的時間了，很久之前就接到了通知，他們提前採購了相關材料，後續經過培訓後正式售賣。「我們這些門店是總部隨機篩選的。」該名負責人說道，主要是考慮周圍的客流情況以及地理位置。

據了解，蜜雪冰城是以新鮮冰淇淋茶飲為主的全國知名飲品連鎖品牌。截至2025年6月，蜜雪集團全球門店超過53000間，擁有蜜雪冰城、幸運咖兩大品牌，提供單價約6元的現製果飲、茶飲、雪糕和咖啡等產品。

值得一提的，是在本次「進軍早餐」前，蜜雪集團曾於10月1日，宣布合計斥資2.97億元，收購福鹿家53%的股權，以進軍現打鮮啤領域。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
5小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
11小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
11小時前
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
00:41
中環歷山大廈女子廁所誕嬰 與BB一併送院
突發
5小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
飲食
4小時前
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
00:57
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
突發
4小時前
陪審團一致裁定盧彥銘強姦罪名不成立。資料圖片
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
2小時前
87歲范曾自爆與嫩妻徐萌喜得獨子。
書畫大師｜87歲范曾自爆和嫩妻喜得獨子 宣布與女兒繼子斷絕關係
即時中國
1小時前