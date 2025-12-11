南京大屠殺｜「馬吉影片」實拍日軍暴行 1938年華曾派秘密小組赴日展示

侵華日軍於1937年發動南京大屠殺期間，美國牧師約翰·馬吉用16毫米攝像機冒險偷拍大量日軍暴行畫面，屬迄今揭露日軍暴行的唯一動態影像，史稱「馬吉影片」。內媒周三（10日）引述專家研究指，中國曾於1938年向日本派出秘密小組，傳播南京大屠殺真相，包括展示「馬吉影片」，是南京大屠殺史實以影像形式在日本的最早傳播。

由國際宣傳處派遣

中國第二歷史檔案館研究員郭必強介紹，該小組由當時中國外宣機構「國際宣傳處」派遣，4名成員全是外國友人，包括在華的英國社會活動家萊斯特、3名基督教會日籍人士。

小組所攜帶資料包括日軍官兵私拍沖印的殘殺中國戰俘、平民及侮辱婦女的照片，美英等國家媒體的報道，以及「馬吉影片」。

江蘇中國近現代史學會會長張連紅介紹，當時南京安全區國際委員會總幹事費奇受馬吉所託，把「馬吉影片」膠片秘密帶到上海，交給英國記者田伯烈。後者將其送到柯達公司，製出4份拷貝，其中3份流向歐美，還有一份則由費奇送給了萊斯特。

向各界人士傳播真相

萊斯特等人從上海出發抵達東京後，分別在各國駐日使館人員與外國記者，以及一些日本政黨、社團、工商和宗教界等人士當中傳播南京大屠殺真相。

據研究，影片在日本已故基督教領袖、宗教界代表賀川豐彥的聚會上播放過，現場還有已故日本神學家小崎道雄等人。

由於日本當局嚴密控制，該秘密小組的宣傳活動最終被迫停止。根據國際宣傳處給國民政府主席蔣介石的密呈和附件《赴日報告》顯示，是次宣傳活動取得一定成效：「（他們）秘密攜去英日宣傳品分別遞送，流傳頗廣……頗引起相當波動。」

報告還特別提到「馬吉影片」：「更攜有外人在南京所攝日軍暴行影片四百尺，曾密約東京各使領館人員及開明之日本士紳作數次演映」。

