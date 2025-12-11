千萬網紅「藍戰非」遭綁架勒索細節曝光 涉案人向大使館自首

內地粉絲數目逾2400萬的旅遊網紅「藍戰非」日前自爆在南非被3人綁架禁錮，事件有突破性發展。周三（10日）晚，有網民自稱是在南非對「藍戰非」實施非法行為的當事人，並表示自己已經到卡塔爾的中國大使館自首請求遣返。

藍戰非與自首者說辭有多處矛盾

《北京青年報》報道，周四（11日）中午，中國駐卡塔爾大使館工作人員證實，的確有人在當地向警方自首，因涉及個人隱私，不便過多透露。

相關新聞：千萬粉絲網紅︱「藍戰非」南非自爆遭綁架 強採毛髮精液圖屈強姦

網上自稱是涉案人的自白截圖亦在網上流傳，當事人指自己沒有使用暴力手段，反指自己是因炒股和消費欠下巨額債務，然後特意埋伏控制藍戰非，並使用防狼噴霧進行了勒索。 ​

「藍戰非」日前發帖聲稱，在南非有偽裝粉絲的匪徒，聯同2名黑人，持刀闖入其在開普敦一間五星級酒店的房間，把其禁錮脅持。



期間有人試圖脅迫其轉賬、申請網貸，同時收集指紋、毛髮、精液等生物資訊以威脅偽造「強姦」案阻止報警。

「藍戰非」被劫持4、5小時後，匪徒終於離開酒店。藍即向當地警方報案及向中國大使館求助。

5大矛盾

以下整理了關於自首者描述與「藍戰非」指控存在的5大矛盾。

第一，藍戰非稱遭到三名綁匪（1名中國人+2名黑人）綁架，但自首者稱只有他一個人，兩名黑人其實是司機，而且沒有進房間，都離開了。

第二，藍戰非稱自己遭到持刀架頸，自首嫌犯稱自己只拿了防狼噴霧，所謂的槍支是道具。

第三，藍戰非稱自己被迫剝衣拍照、申請網貸，採集口水、毛髮、精液等生物信息，威脅偽造「強姦案」阻止報警，自首者稱自己全程沒有和藍戰非有任何身體接觸，更未對他實施暴力脅迫，藍戰非全程狀態可控。

第四，藍戰非稱綁匪提前半年佈局，買通機場人員獲取航班信息、酒店人員協助開房，並設假出租車埋伏。自首者稱是臨時預訂機票酒店，蹲守機場三天僅憑觀察鎖定目標，機場、酒店沒有任何參與，沒有「內鬼」。

第五，藍戰非稱綁匪索要300萬人民幣，並逼迫其申請網貸，自首者稱轉賬兩筆總計108.8萬人民幣，這倒是與使館通報的金額一致。