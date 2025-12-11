Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

千萬網紅「藍戰非」遭綁架勒索細節曝光 涉案人向大使館自首

即時中國
更新時間：15:30 2025-12-11 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-11 HKT

內地粉絲數目逾2400萬的旅遊網紅「藍戰非」日前自爆在南非被3人綁架禁錮，事件有突破性發展。周三（10日）晚，有網民自稱是在南非對「藍戰非」實施非法行為的當事人，並表示自己已經到卡塔爾的中國大使館自首請求遣返。

藍戰非與自首者說辭有多處矛盾

《北京青年報》報道，周四（11日）中午，中國駐卡塔爾大使館工作人員證實，的確有人在當地向警方自首，因涉及個人隱私，不便過多透露。

相關新聞：千萬粉絲網紅︱「藍戰非」南非自爆遭綁架 強採毛髮精液圖屈強姦

網上自稱是涉案人的自白截圖亦在網上流傳，當事人指自己沒有使用暴力手段，反指自己是因炒股和消費欠下巨額債務，然後特意埋伏控制藍戰非，並使用防狼噴霧進行了勒索。 ​

「藍戰非」日前發帖聲稱，在南非有偽裝粉絲的匪徒，聯同2名黑人，持刀闖入其在開普敦一間五星級酒店的房間，把其禁錮脅持。

期間有人試圖脅迫其轉賬、申請網貸，同時收集指紋、毛髮、精液等生物資訊以威脅偽造「強姦」案阻止報警。

「藍戰非」被劫持4、5小時後，匪徒終於離開酒店。藍即向當地警方報案及向中國大使館求助。

5大矛盾

以下整理了關於自首者描述與「藍戰非」指控存在的5大矛盾。

第一，藍戰非稱遭到三名綁匪（1名中國人+2名黑人）綁架，但自首者稱只有他一個人，兩名黑人其實是司機，而且沒有進房間，都離開了。
第二，藍戰非稱自己遭到持刀架頸，自首嫌犯稱自己只拿了防狼噴霧，所謂的槍支是道具。
第三，藍戰非稱自己被迫剝衣拍照、申請網貸，採集口水、毛髮、精液等生物信息，威脅偽造「強姦案」阻止報警，自首者稱自己全程沒有和藍戰非有任何身體接觸，更未對他實施暴力脅迫，藍戰非全程狀態可控。
第四，藍戰非稱綁匪提前半年佈局，買通機場人員獲取航班信息、酒店人員協助開房，並設假出租車埋伏。自首者稱是臨時預訂機票酒店，蹲守機場三天僅憑觀察鎖定目標，機場、酒店沒有任何參與，沒有「內鬼」。
第五，藍戰非稱綁匪索要300萬人民幣，並逼迫其申請網貸，自首者稱轉賬兩筆總計108.8萬人民幣，這倒是與使館通報的金額一致。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
7小時前
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
7小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
02:45
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
2小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
飲食
1小時前
00:27
中環歷山大廈女子廁所誕嬰 與BB一併送院
突發
2小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
影視圈
2025-12-10 16:07 HKT
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
18小時前
連鎖酒樓晚市再出擊！$18起歎羊腩煲/燒鵝/龍蝦伊麵 全線分店5:30pm起供應
連鎖酒樓晚市再出擊！$18起歎羊腩煲/燒鵝/龍蝦伊麵 全線分店5:30pm起供應
飲食
23小時前