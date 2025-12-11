輝達H200｜阿里及字節跳動據報有意大量採購 仍待北京「開綠燈」

美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，准許美國人工智能（AI）巨企輝達（Nvidia）對華出售H200晶片後，據報，中國科企字節跳動和阿里巴巴已向輝達詢問購美H200晶片事宜。

路透社周三（10日）引述知情人士報道，只要北京開綠燈，上述兩間中國科企將向輝達大量採購H200晶片。兩間公司已向輝達詢問出貨詳情，並對供貨情況表達關切。

報道指，由於輝達現時集中生產最先進的Blackwell系列晶片，以及新一代AI晶片系統Rubin，令H200的產量有限。

報道指，內地的AI晶片目前無法與H200晶片匹敵，因此不少中國企業都有意採購。

特朗普批准輝達對華出口H200晶片。美聯社

路透社分析過百份招標和學術文件指，不少中國頂尖的大學、數據中心，以及與中國軍方有關的實體，也曾試圖透過灰色渠道採購H200晶片。

在特朗普決定讓輝達向中國市場出售台灣製造的H200晶片前，輝達對華售賣的最先進AI半導體是H20晶片。H200晶片的算力約為H20晶片的六倍。

內地據報禁字節跳動新數據中心用Nvidia晶片，以降低對美國晶片依賴。 新華社

知情人士稱，中國科企想採購H200晶片，以提升訓練AI模型的能力，因為目前所使用的國產AI晶片更適用於訓練推理模型。

路透社查閱逾百份投標案和學術報告發現，中國頂尖大學、數據中心企業，以及與中國軍方有關聯的實體，設法通過灰色市場渠道採購H200晶片。

日前有傳北京限制政府資助的數據中心和內地企業採購輝達晶片。美國科技新聞網站The Information周三報道指，中國監管機構已召集阿里巴巴、字節跳動與騰訊等企業代表，要求他們評估對H200晶片的需求。消息人士指，中方官員在會上透露，很快會得知北京當局的決定。

