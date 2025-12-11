Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅湖口岸｜阿伯走得快有古怪 身藏海洛英、美沙酮被查獲｜有片

即時中國
更新時間：10:29 2025-12-11 HKT
發佈時間：10:07 2025-12-11 HKT

內地海關近日在羅湖口岸查獲一名進境旅客藏匿攜帶6.39克海洛英、1.54克美沙酮。

海關發布，羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名男性旅客雖年紀較大，但步伐特別快。海關關員注意到其在行走過程中緊張地四處張望，隨即對其進行攔截檢查。

相關新聞：西九龍站海關｜語無倫次身體抽搐拒查 毒癮男客內褲藏8克冰毒

相關新聞：西九龍站｜北上男腿綁49支雪茄過關被截 一文睇清帶免稅雪茄限制｜有片

在行李檢查過程中，海關關員發現該旅客兩臂不停顫抖。經進一步檢查，在該旅客右腳襪子內查獲1袋白色塑封袋包裝的物品，內含以粉色薄膜包裹的疑似海洛英5小包；在其褲子右側口袋內的雨傘中，查獲5袋同類白色塑封包裝，每袋含10小包以粉色薄膜包裹的疑似海洛英，共計淨重6.39克；在其褲子後側口袋內查獲疑似美沙酮10粒，淨重1.54克。

經詢問，該旅客無法出具醫生處方。後經專業機構鑒定，上述物品確認為海洛英、美沙酮。海關提示美沙酮是國家管制的合成麻醉劑，屬一類精神藥品，濫用會導致強烈成癮並嚴重危害身心。目前，該案已移交海關緝私部門處理。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
19小時前
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
12小時前
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
17小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
1小時前
死大閘蟹︱已故男星喬任梁父親食8隻中毒入院 專家：2小時增菌22%
死大閘蟹有毒︱已故男星喬任梁父親食8隻入院 專家：2小時增菌22%
即時中國
3小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
生活百科
19小時前
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
宏觀經濟
39分鐘前
新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角
新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
社會
3小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
22小時前