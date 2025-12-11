羅湖口岸｜阿伯走得快有古怪 身藏海洛英、美沙酮被查獲｜有片

內地海關近日在羅湖口岸查獲一名進境旅客藏匿攜帶6.39克海洛英、1.54克美沙酮。

據海關發布，羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名男性旅客雖年紀較大，但步伐特別快。海關關員注意到其在行走過程中緊張地四處張望，隨即對其進行攔截檢查。

相關新聞：西九龍站海關｜語無倫次身體抽搐拒查 毒癮男客內褲藏8克冰毒

相關新聞：西九龍站｜北上男腿綁49支雪茄過關被截 一文睇清帶免稅雪茄限制｜有片

在行李檢查過程中，海關關員發現該旅客兩臂不停顫抖。經進一步檢查，在該旅客右腳襪子內查獲1袋白色塑封袋包裝的物品，內含以粉色薄膜包裹的疑似海洛英5小包；在其褲子右側口袋內的雨傘中，查獲5袋同類白色塑封包裝，每袋含10小包以粉色薄膜包裹的疑似海洛英，共計淨重6.39克；在其褲子後側口袋內查獲疑似美沙酮10粒，淨重1.54克。

經詢問，該旅客無法出具醫生處方。後經專業機構鑒定，上述物品確認為海洛英、美沙酮。海關提示美沙酮是國家管制的合成麻醉劑，屬一類精神藥品，濫用會導致強烈成癮並嚴重危害身心。目前，該案已移交海關緝私部門處理。

