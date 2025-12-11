死大閘蟹有毒︱已故男星喬任梁父親食8隻入院 專家：2小時增菌22%

內地男星喬任梁2016年因抑鬱症輕生，享年28歲。目前，大閘蟹當造，喬任梁父親近日連吃10隻，弄致身體不適要入院，不過，病因不光是食得多，更危險是10隻當中有8隻死蟹。內媒引述專家指，蟹一死便會急速「增菌」，產生毒素。

蟹死逾2小時細菌增22%

縱覽新聞報道，喬爸爸近日發短片透露因食物中毒入院。

他指，早前買了大閘蟹放在家中雪櫃，但三日後準備進食時，發現10隻蟹中有8隻已死亡，由於不捨得丟棄，喬爸爸繼續烹煮，並一次過吃光。

喬爸爸之後身體開始不適，並出現發燒，到醫院求診後診斷是食物中毒，需要留院。

報道引述專家指，螃蟹是雜食性動物，體內有很多細菌及毒素，靠胃（砂囊）抑制，但當蟹死後，砂囊可能會破損，當中的細菌或毒素會迅速擴散至肌肉和繁殖，令蟹肉變霉，產生組胺等有毒物質，即使經高溫烹煮也不能消除。

高溫無法滅菌

特別是大閘蟹等生長於淤泥環境的蟹類，若死亡超過2小時，菌落總數可增加22％，食用風險極高。極易引發嘔吐、腹瀉、發燒等中毒症狀。

建議螃蟹最好現買現做，熟蟹在室溫下存放勿超2小時，吃剩的需及時冷藏並盡快食用。

許多網民也留言關心並提醒，「叔叔，別捨不得，對自己好點」、「兒子在天上也不希望老父母那麽做人家的呀」、「老人家，別太節儉了」



防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk