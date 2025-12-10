Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國據報擬限制買家採購輝達H200晶片 以實現自給自足

即時中國
更新時間：14:26 2025-12-10 HKT
發佈時間：14:26 2025-12-10 HKT

英國金融時報引述知情人士報道，儘管美國總統特朗普決定允許在符合國安條件下向中國出口輝達H200晶片，但北京當局仍將限制H200晶片的使用，以實現半導體生產自給自足。

金融時報（Financial Times）報道，兩名知情人士透露，北京監管機構一直在研議，如何限制美國人工智能（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）H200晶片的使用。

美國總統特朗普已宣布將放行輝達H200晶片出口中國。路透社
知情人士指稱，買家可能需要經過審批程序，提交購買H200晶片的申請，並且解釋為何國內供應商無法滿足需求。知情人士還說，當局尚未做出最後決定。

特朗普昨天在自家社交媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他已告知中國國家主席習近平，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達向中國及其他國家的經批准客戶出口其H200產品。不過當中25%的金額將支付給美國，這項政策將支持美國就業、強化美國製造，並讓美國納稅人受惠。

在拜登政府時期，美國由於擔心中國將輝達的H200及其他先進處理器用於軍事，加上這些晶片對AI發展至關重要，因此對中國實施出口禁令。

中國為推動本土晶片製造，鼓勵製造商開發可與輝達競爭的產品，加強海關對進口晶片的檢查，並對使用國產晶片的數據中心予以能源補貼。
 

