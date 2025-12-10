Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

催命符︱遼寧入境客觸發核警報 「護身符」輻射超標1686倍︱有片

即時中國
更新時間：12:50 2025-12-10 HKT
發佈時間：12:50 2025-12-10 HKT

遼寧大連有機場海關，日前發現有入境旅客觸發核輻射警報。經調查，旅客掛著的一件朋友送的「護身符」，輻射超標1686倍，長期佩戴的話將變「催命符」，致癌風險大增。

釷-232列一級致癌物

據海關發布消息，近日李先生在遼寧大連周水子機場過海關入境時，海關的固定式核輻射檢測門即刻大響。

相關新聞：羅湖口岸︱4旅客北上偷運72隻虎紋鈍口螈 大媽藏褲襠圖關過被截

海關人員隨即穿上保護服，以儀器排查李先生的行李，最終發現輻射源是他佩戴著的一件「護身符」。李先生指，該件「護身符」是朋友送贈。

經檢測，該枚「護身符」的輻射劑量高達168.6μSv/h，超出現場本底值1686倍，核素分析確認其含有放射性核素釷-232。

據了解，釷-232已被世界衛生組織國際癌症研究機構列入1類致癌物清單，長期接觸會對人體健康造成嚴重危害。

而據內媒報道，2019年12月，同樣在大連周水子機場，一名入境旅客行李中的「五行質子量子能量共振器」石盤引發核輻射儀器報警，經檢測含釷-232，核輻射值達112.4微西弗，超標1120倍。海關關員指出，配戴該石盤一天，相當於在醫院做117次X光胸透的輻射量總和。

2023年，大連周水子機場海關再度查獲一袋「保健石」，核輻射超標1050倍，同樣檢出放射性物質釷-232。今年年初，雲南昆明長水機場海關在監管查驗時，發現一名旅客觸發門框式核輻射監測設備警報，其隨身攜帶的「能量塔」輻射量超過現場環境本底值20倍。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
19小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
22小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
5小時前
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
22小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
18小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
4小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
15小時前
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
17小時前