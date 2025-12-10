催命符︱遼寧入境客觸發核警報 「護身符」輻射超標1686倍︱有片

遼寧大連有機場海關，日前發現有入境旅客觸發核輻射警報。經調查，旅客掛著的一件朋友送的「護身符」，輻射超標1686倍，長期佩戴的話將變「催命符」，致癌風險大增。

釷-232列一級致癌物

據海關發布消息，近日李先生在遼寧大連周水子機場過海關入境時，海關的固定式核輻射檢測門即刻大響。



海關人員隨即穿上保護服，以儀器排查李先生的行李，最終發現輻射源是他佩戴著的一件「護身符」。李先生指，該件「護身符」是朋友送贈。

經檢測，該枚「護身符」的輻射劑量高達168.6μSv/h，超出現場本底值1686倍，核素分析確認其含有放射性核素釷-232。

據了解，釷-232已被世界衛生組織國際癌症研究機構列入1類致癌物清單，長期接觸會對人體健康造成嚴重危害。

而據內媒報道，2019年12月，同樣在大連周水子機場，一名入境旅客行李中的「五行質子量子能量共振器」石盤引發核輻射儀器報警，經檢測含釷-232，核輻射值達112.4微西弗，超標1120倍。海關關員指出，配戴該石盤一天，相當於在醫院做117次X光胸透的輻射量總和。

2023年，大連周水子機場海關再度查獲一袋「保健石」，核輻射超標1050倍，同樣檢出放射性物質釷-232。今年年初，雲南昆明長水機場海關在監管查驗時，發現一名旅客觸發門框式核輻射監測設備警報，其隨身攜帶的「能量塔」輻射量超過現場環境本底值20倍。