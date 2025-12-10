迷戀「軍官男友」｜女子寄出4隻總值逾500萬元名錶 滬警截回：被深度洗腦

近日，上海警方成功勸阻一宗電騙案。一名外省女子在上海花費468萬元（人民幣，下同），購買4隻高檔名錶，包括百達翡麗、勞力士等，用途竟是交給所謂「軍官」朋友進行投資。好在警方及時攔截追回快遞。

假軍官證令劉女清醒

11月26日晚9時許，上海市公安局黃浦分局反詐中心接到市反詐中心緊急核查線索：外省來滬人員劉女士疑似遭遇冒充軍官的婚戀類詐騙，已被深度洗腦，可能還向境外轉出數百萬元。市、區兩級反詐中心經研判發現，劉女士來滬前已多次向境外賬戶轉賬，入住黃浦區某酒店後又頻繁出入高檔商場購物，判斷她極有可能繼續向對方交付財物。

當晚10時許，黃浦公安分局反詐中心民警在酒店附近找到了劉女士，此時她仍對手機那頭的「軍官朋友」深信不疑，對民警的勸阻表現出強烈抗拒。民警採取了迂迴聊天策略，與此同時，反詐中心在後台同步提供婚戀類詐騙的常見手法、流程和特徵。民警拿出另一宗已偵破案件中繳獲的假軍官證——照片上的人與劉女士聯繫的「軍官」一模一樣，但名字卻不相同。這「同人不同名」軍官證，令她恍然大悟。

清醒之後，劉女告訴民警，她已根據對方要求，花468萬元購買了4隻名錶，分4次郵寄到指定地址。警方迅速啟動攔截程序，最終分別在廣州中轉站和浦東機場貨站，成功截獲了4個包裹。11月29日上午，在豫園派出所，劉女士從民警手中接過4隻險些一去不復返的高檔手錶。目前，劉女士已返回常住地，接受進一步心理疏導。