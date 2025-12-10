「最快女護士」遭醫院警告處分 指違規兼職取酬、以虛假理由調休

2025年8月底，有「最快女護士」之稱的張水華因在哈爾濱馬拉松比賽奪冠後，接受採訪時哭訴希望單位領導支持其調休參加比賽，引發輿論風波。12月9日晚，一份福建醫科大學附屬第一醫院的內部通報在網上曝光，文件標題是《福建醫科大學附屬第一醫院關於對張水華的處理決定》，該文件指出張水華存在違規兼職取酬的行為，被醫院警告處分6個月，並不能參與2025年評優。

相關新聞：哭求調休跑馬拉松？「最快女護士」：非賽季從未要求特殊排班

擅為361°代言取酬

文件中列出了處罰原因：一是違規兼職取酬：張水華與361°體育用品有限公司簽約代言並取酬，未履行兼職取酬報批手續，違反醫院職工兼職管理法。

二是以虛假理由獲取調休：為參加馬拉松比賽，張水華多次申請調班，已影響科室正常排班。2025年11月1日，其以虛假理由獲取2025年11月2日調休，實際前往湖北省宜昌市參加馬拉松比賽。張水華以不實理由獲取調休行為，違背了職業道德準則，導致科室臨時調整人力，增加科室人力資源調配與其他同事負擔。該行為違反了其與醫院簽訂的聘用合同相關條款。

醫院認為，張水華違規兼職取酬、以虛假理由獲得調休，破壞了醫院正常工作秩序，並造成了惡劣影響。醫院經研究決定，對其給予警告處分，為期6個月，期間不得聘用到高於現在崗位和職員的等級。二是2025年度的考核，不能參與評優。

跑馬拉松50日贏20萬奬金

據《極目新聞》12月10日引述福建醫科大學附屬第一醫院消息，該通報屬實。

福建醫科大學附屬第一醫院護士張水華今年8月底因在哈爾濱馬拉松比賽奪冠後，接受採訪時哭訴希望單位領導支持其調休參加比賽，引發輿論風波。

報道指，「最快女護士」張水華在2025深圳馬拉松獲得國內女子組第三名、所有女子組第六名，獎金6000美元（約港幣46,690元）。而近50天以來，她參加了5場馬拉松，總獎金超過20萬元人民幣。