雷達風波錄音曝光 解放軍演習前多次通報 日艦回覆「收到」

即時中國
更新時間：22:10 2025-12-09 HKT
發佈時間：22:10 2025-12-09 HKT

日本防衛省指責一架從中國航母「遼寧艦」起飛的殲-15戰機，上周六兩度使用雷達照射日本航空自衛隊的F-15戰機，形容這種行為十分危險，又指中方事前未有通報與中國海軍訓練相關的海空域資訊。不過，央視旗下新媒體「玉淵譚天」今日發放錄音，顯示中國海軍訓練前曾向多次向日方通報，日艦回覆說「收到」。

「玉淵譚天」今晚在其微博視頻號發帖說，「遼寧艦」航母編隊在宮古海峽以東海域展開遠海訓練，事先公布了訓練的海空域，並在訓練前多次向附近海域日本艦艇現場通報。

日艦人員以英語確認收到通報

相關新聞：日指控殲-15兩開雷達照射自衛隊機 中國駐日大使提嚴正交涉

帖文發布一段錄音，顯示中國海軍101艦的人員，當日下午2時10分先後以普通話及英語向日本海上自衛隊116艦表示，編隊將會按計劃組織艦載飛行訓練，日艦人員以英語透過無線電確認收到通報。

帖文說，下午2點28分，101艦再次通報日方，編隊計劃組織艦載機飛行訓練，預計下午3時開始，持續約6小時，主要在航母以南區域。日艦隨後再次確認收到通報。

相關新聞：中日惡化︱日抗議殲-15雷達鎖定自衛隊戰機 京斥「惡人先告狀」

日本F-15距中方飛機不足50公里

帖文指出，遼寧艦航母編隊當日下午發現兩架日本F-15飛機飛入中方提前告知的演訓海空域，最近距離中方飛機不足50公里，目前全球部分主流戰機的機載雷達對空探測距離都大於50公里，意味著日方的行為嚴重干擾中方的正常訓練秩序，將雙方置於危險境地，日方既然惡意進入中方演習區域，自動進入雷達搜尋範圍，自然可以感知到雷達搜尋信號。

