探熱神器︱水銀體溫計將成「集體回憶」 內地2026年起禁止生產

更新時間：20:00 2025-12-09 HKT
發佈時間：20:00 2025-12-09 HKT

「水銀體溫計血壓計明年起禁產」相關話題周二（12月9日）登上微博熱搜，引發熱議。

水銀體溫計相信很多人都使用過，這種用於測量體溫的體溫計使用方便、測量精準，更重要的是價格便宜。藥店一根水銀溫度計僅售約10元（人民幣，下同）左右。從2026年開始，這種水銀體溫計即將成為集體回憶。國家藥監局宣布，自2026年1月1日起，禁止生產含汞（水銀）體溫計和含汞血壓計。

測量準確又便宜

國家藥監局指出，自2026年1月1日起，禁止生產含汞體溫計和含汞血壓計。已經取得醫療器械註冊證的含汞體溫計和含汞血壓計產品，原註冊證在證書有效期內繼續有效；註冊證有效期屆滿可以申請延續註冊，但限定其註冊證有效期不得超過2025年12月31日。已經按照醫療器械受理的含汞體溫計和含汞血壓計產品，繼續按照醫療器械進行審評審批，准予註冊的，發給醫療器械註冊證，限定其註冊證書有效期不得超過2025年12月31日。

《廣州日報》報道，廣州不少藥房仍有水銀體溫計發售。在中山四路一家藥房，水銀溫度計的價格是11元。另外一家藥房，水銀溫度計的價格是10元。

廣州啟泰中醫門診中醫醫生丁偉強受訪時表示，相較於其他體溫計而言，水銀體溫計最大的優勢就在於測量準確。水銀體溫計的外壁上有刻度，每個刻度代表0.1°C，對外部體溫的變化非常靈敏，一旦體溫出現細微變化都會呈現，水銀溫度計不僅能夠準確測量體溫，而且性能比較穩定。因此水銀體溫計在過去被廣泛使用。

「不過，現在去醫院看病量體溫時很少使用水銀體溫計了。一是含汞產品如果使用不慎，破損後導致汞洩露，會對人體產生不小的危害。二是用水銀溫度計測體溫通常要等上10分鐘左右，不如其他電子體溫計方便快捷。而電子體溫計精確度也更高，足以替代水銀體溫計。所以，水銀體溫計退出市場是大勢所趨。」丁偉強說

據了解，汞俗稱「水銀」，是常溫下唯一呈液態的金屬，大量應用於各種產品中，它呈銀白色、易流動、常溫下即能揮發。微量的汞在人體內不會造成危害，可經尿、糞和汗液等途徑排出體外，如果數量過多，會損害人體健康。

