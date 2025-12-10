Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕節︱「鰲拜版聖誕老人」驚現開平古鎮 坐鹿車揮手遊客勁興奮︱有片

即時中國
更新時間：07:00 2025-12-10 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-10 HKT

聖誕老人是聖誕節的代表人物，想不到廣東有景區來一招中西合壁，安排「鰲拜版」聖誕老人駕著鹿車，向遊客揮手。奇招即時大受歡迎，同時引起網絡熱話。

上周六（7日），一段「鰲拜版聖誕老人」在網上熱傳，片中一名工作人員扮成周星馳經典電影《鹿鼎記》，由演員徐錦江飾演的「鰲拜」造型，在空中拉著聖誕鹿車。片中顯示，鹿車正在半空中緩緩滑行，帶著紅帽子的「鰲拜」向遊客揮手。入夜後，景區播放著聖誕歌曲，手持煙花的「鰲拜」在空中巡遊，現場氣份更加濃厚。

有指，影片拍攝地位於廣東開平赤坎古鎮僑鄉國際旅游度假區。極目新聞報道，工作人員周日（8日）表示，鰲拜版聖誕老人是他們景區的一個表演，「廣東版的，有特色一點，我也看到了網友們發的視頻。」

「原版鰲拜」演員徐錦江於2018年曾在網絡發帖，回應「鰲拜版聖誕老人」的出現。他當時一張《九品芝麻官》「一豹頭」劇照並寫道：「聖誕節，紅帽子白胡子的老人給您們帶來了最美好的祝福。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
13小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
16小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
13小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
12小時前
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
飲食
13小時前
「翠兒威威」 (圖) 馬主陳橋森是周俊樂女友的父親，樂仔當然希望今場能為未來外父贏馬補中。
獨家猛料│周俊樂周三為外父補中？
馬圈快訊
16小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
影視圈
10小時前
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
深圳山姆購熱賣麻薯驚現活老鼠 官方：商品取貨點周邊蟲害侵入
即時中國
10小時前
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
9小時前