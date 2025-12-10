聖誕節︱「鰲拜版聖誕老人」驚現開平古鎮 坐鹿車揮手遊客勁興奮︱有片

聖誕老人是聖誕節的代表人物，想不到廣東有景區來一招中西合壁，安排「鰲拜版」聖誕老人駕著鹿車，向遊客揮手。奇招即時大受歡迎，同時引起網絡熱話。

上周六（7日），一段「鰲拜版聖誕老人」在網上熱傳，片中一名工作人員扮成周星馳經典電影《鹿鼎記》，由演員徐錦江飾演的「鰲拜」造型，在空中拉著聖誕鹿車。片中顯示，鹿車正在半空中緩緩滑行，帶著紅帽子的「鰲拜」向遊客揮手。入夜後，景區播放著聖誕歌曲，手持煙花的「鰲拜」在空中巡遊，現場氣份更加濃厚。

有指，影片拍攝地位於廣東開平赤坎古鎮僑鄉國際旅游度假區。極目新聞報道，工作人員周日（8日）表示，鰲拜版聖誕老人是他們景區的一個表演，「廣東版的，有特色一點，我也看到了網友們發的視頻。」



「原版鰲拜」演員徐錦江於2018年曾在網絡發帖，回應「鰲拜版聖誕老人」的出現。他當時一張《九品芝麻官》「一豹頭」劇照並寫道：「聖誕節，紅帽子白胡子的老人給您們帶來了最美好的祝福。」