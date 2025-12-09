Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

千萬粉絲網紅︱「藍戰非」南非自爆遭綁架 強採毛髮精液圖屈強姦

即時中國
更新時間：11:30 2025-12-09 HKT
發佈時間：11:30 2025-12-09 HKT

內地粉絲數目逾2400萬的旅遊、遊戲博主「藍戰非」，自爆在南非被3名匪徒持刀闖入酒店，禁錮5小時，期間試圖脅迫其轉賬、申請網貸，同時收集指紋、毛髮、精液等生物資訊以威脅偽造「強姦」案阻止報警。事件成為網上熱搜。

曾稱年收入可達9位數

綜合內媒報道，曾在直播中透露如全力投入商業運作，年收入達9位數的「藍戰非」，日前發帖聲稱，在南非有偽裝粉絲的匪徒，聯同2名黑人，持刀闖入其在開普敦一間五星級酒店的房間，把其禁錮脅持。

相關新聞：南非多地中國公民遭綁架 華使館籲低調不露富

過程中，匪徒向「藍戰非」透露，已策劃案件半年，已買通機場及酒店人員，掌握其行蹤，原準備在機場將藍擄走，但因「藍戰非」改坐官方的士而失手，改為在酒店內動手。

「藍戰非」稱，在被禁錮期間，匪徒威脅他轉賬資金、申請網貸，又收集指紋、毛髮、精液等生物資訊以威脅偽造「強姦」案，並阻止報警。

相關新聞：非洲遭綁架手腳被打斷 27歲網紅冒險跳車逃生

「藍戰非」被劫持4、5小時後，匪徒終於離開酒店。藍即向當地警方報案及向中國大使館求助，但被告知破案機率極低，報案主要為防被栽贓。

媒體發現，「藍戰非」上述的南非遇險的「超話」已被刪除。之後藍再發文，表示不需外界同情，但希望別無故猜忌與造謠。

第三方資料顯示，「藍戰非」某視訊平台粉絲量達2478.8萬，近30日漲粉超61萬，商業化水平顯示其1S-20S、21S-60S、60S（S為秒）以上視訊廣告報價均為150萬（人民幣）。

據悉，「藍戰非」，1992年8月17日出生於廣東雲浮羅定，曾為貓熊直播、鬥魚直播平台遊戲主播。現為遊戲主播、旅遊博主。

 

