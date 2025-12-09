Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化｜上海大阪渡輪象徵兩國友誼 「鑒真號」暫停營運

即時中國
更新時間：09:30 2025-12-09 HKT
發佈時間：09:30 2025-12-09 HKT

據「參考消息」引述新加坡《聯合早報》報道：隨著中日緊張關係持續加劇，被視為兩國友誼象徵的渡輪「鑒真號」已暫停營運。

報道引述消息指，上海往返日本大阪和神戶的「鑒真號」自上周六（6日）起暫停營運，原因是擔憂當前局勢下兩國間的旅行安全無法得到保障。運營「鑒真號」的中日國際輪渡亦證實消息。

相關新聞：中日惡化︱殲-15雷達鎖定自衛隊戰機 京斥「惡人先告狀」

連接上海和日本大阪、神戶的「鑒真號」。 大河報
連接上海和日本大阪、神戶的「鑒真號」。 大河報

相關新聞：多家航空公司：中日航線免費退改簽延長至明年3月28日

中日國際輪渡指出，此次停運為「暫時措施」，恢復時間尚未確定。

日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」言論後，引發北京強烈不滿；中國隨後在旅遊、教育及水產出口等領域對日本實施反制。

中國官方提醒公民避免前往日本旅行，中國主要航空公司也在5日宣布，赴日航班的全額退票政策將延長至明年3月28日。

連接上海和日本大阪、神戶的「鑒真號」渡輪之前因為疫情停了快五年，今年六月才剛恢復營運。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
21小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
20小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
5小時前
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
14小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
18小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
17小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
15小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
2小時前