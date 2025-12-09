中日惡化｜上海大阪渡輪象徵兩國友誼 「鑒真號」暫停營運

據「參考消息」引述新加坡《聯合早報》報道：隨著中日緊張關係持續加劇，被視為兩國友誼象徵的渡輪「鑒真號」已暫停營運。

報道引述消息指，上海往返日本大阪和神戶的「鑒真號」自上周六（6日）起暫停營運，原因是擔憂當前局勢下兩國間的旅行安全無法得到保障。運營「鑒真號」的中日國際輪渡亦證實消息。

相關新聞：中日惡化︱殲-15雷達鎖定自衛隊戰機 京斥「惡人先告狀」

連接上海和日本大阪、神戶的「鑒真號」。 大河報

相關新聞：多家航空公司：中日航線免費退改簽延長至明年3月28日

中日國際輪渡指出，此次停運為「暫時措施」，恢復時間尚未確定。

日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」言論後，引發北京強烈不滿；中國隨後在旅遊、教育及水產出口等領域對日本實施反制。

中國官方提醒公民避免前往日本旅行，中國主要航空公司也在5日宣布，赴日航班的全額退票政策將延長至明年3月28日。

連接上海和日本大阪、神戶的「鑒真號」渡輪之前因為疫情停了快五年，今年六月才剛恢復營運。

