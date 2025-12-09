政治局定調明年「寬財政+寬貨幣」 習：經濟長期向好沒變

中共中央政治局昨天召開會議，分析研究2026年經濟工作，定調明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，要堅持內需主導，建設強大國內市場。按照慣例，部署明年經濟發展的中央經濟工作會議近日將舉行。國家主席習近平在黨外人士座談會強調，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，明年要更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭。經濟學家明明預計，「寬財政+寬貨幣」的主基調將在2026年延續，赤字率仍將維持在4%左右，降準降息仍具空間。

▍中國組 ▍

在12月3日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取意見建議。習近平強調，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，實現「十五五」良好開局。

中共中央政治局會議強調，歲末年初要解決好拖欠企業帳款和農民工工資問題。澎湃新聞

習近平指出，今年是很不平凡的一年，「經濟社會發展主要目標將順利完成」。他強調，做好明年經濟工作，要「完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局」，「更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策」，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，着力四穩（穩就業、穩企業、穩市場、穩預期）。

切實提升宏觀經濟治理效能

昨天的政治局會議指出，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。要堅持內需主導，建設強大國內市場；堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能。堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型；堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。

會議還強調，歲末年初要解決好拖欠企業帳款和農民工工資問題，兜牢民生底線，堅決防範遏制重特大事故發生。

在財政貨幣政策方面，中信證券首席經濟學家明明表示，「寬財政+寬貨幣」的主基調將在2026年延續。預計財政政策將定調積極，2026年赤字率仍將維持在4%左右；貨幣政策方面，降準降息仍具空間，預計在2025年底至2026年上半年適度加力，並通過長期流動性工具維持資金面寬鬆。