中國觀察︱民建一二把手 雙雙神隱40天

更新時間：08:00 2025-12-09 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-09 HKT

12月3日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取意見建議，八大民主黨派領袖出席。新華社報道，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝發言，唯獨民建中央既不是由主席郝明金，也不是由常務副主席秦博勇發言，而是由副主席孫東生。

兩人皆為國家領導人

西方經常批評中共是一黨專制，但北京強調是「中共領導的多黨合作制」。多黨指的就是八大民主黨派，當中5個較大的政黨，一、二把手獲安排為國家領導人，如民建中央主席郝明金是全國人大常委會副委員長，常務副主席秦博勇（女）是全國政協副主席。

10月下旬起，郝明金和秦博勇雙雙神隱，迄今至少40天。10月28日，中央統戰部部長李幹傑向黨外人士通報二十屆四中全會精神，七大民主黨派一把手都參加通報會，唯獨民建中央不是。10月30日，民建中央學習四中全會精神座談會在京召開，也是由副主席孫東生出席會議。全國人大常委會會議或者全國政協常委會會議，郝明金和秦博勇都沒有參加。

不過，11月12日，民建中央經濟形勢分析座談會在京召開，民建官網報道：「受郝明金主席、秦博勇常務副主席委託，民建中央副主席孫東生主持會議。」雖然如此，但官拜國家領導人的民建一二把手長期「失蹤」，確實不同尋常。

69歲的郝明金，曾任山東大學法學院副院長、山東省高級人民法院副院長、國家監察部副部長，2017年12月擔任民建中央主席，2018年起擔任全國人大副委員長。61歲的秦博勇，也是政法系統出身，曾任民建河北省委主委、河北省副省長、國家審計署副審計長，後來升任民建中央常務副主席、全國政協副主席。

紀曉華

