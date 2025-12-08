Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬航MH370︱部份失聯家屬提告 北京法院判賠逾¥290萬

北京朝陽法院官博消息，上周五（5日），北京市朝陽區人民法院（下稱：朝陽法院）對馬航MH370航班部份失聯乘客家屬索賠案作一審宣判。

《新京報》報道，2014年3月8日，馬來西亞航空（下稱：馬航）MH370飛行途中失聯。直至2015年1月19日，馬來西亞政府發布聲明，正式宣布MH370航班失事，並推定機上所有239名乘客和機組人員全部遇難。

2016年開始，75名失聯乘客家屬陸續提起訴訟，要求馬航、馬來西亞國際航空有限公司（下稱：馬航國際）等被告賠償損失、建立搜救基金等，共形成78件案件。

案件審理過程中，經朝陽法院主持多輪調解，47件案件的乘客家屬經與被告達成和解後撤訴。此次宣判的案件共8件，涉及8名乘客，均已依據法定程序宣告死亡。

法院依據《蒙特利爾公約》以及中國相關法律的規定，判令馬航、馬航國際就每案賠償乘客家屬死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金及其他損失和相關費用共290餘萬元人民幣。

其餘23件案件，乘客家屬尚未申請宣告乘客死亡或尚未完成宣告程序，仍在審理程序中。
 

