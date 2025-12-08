盒馬鮮生︱「鹹到苦」士多啤梨蛋糕疑鹽當糖 官方認錯：原料操作偏差

內地超商盒馬鮮生發生食安事故。有江蘇網民投訴，在盒馬購入的草莓（士多啤梨）蛋糕鹹到苦，懷疑生產出錯把鹽當糖。盒馬方面承認個別原料操作偏差影響口感，涉及60份蛋糕，會向消費者商討補償。

江蘇有網民日前發帖，指在盒馬鮮生買到的士多啤梨蛋糕「超級無敵鹹」、「吃一口懷疑人生」。



也有買了同款蛋糕的消費者表示，一口吃下去「鹹得直衝天靈蓋」。

出現問題的蛋糕售價為79.9元，多屬於同一批次，生產日期為12月5日，並於12月6日上架銷售。網民事後指，在向店家投訴後，已獲退款及贈送了歉意優惠。

事件引發其他網民好奇，估計鹹蛋糕是生產出錯，把鹽當糖用造成。



盒馬客服回應稱，據核實，該商品是個別原料操作偏差影響口感，涉及商品在7家門店售出約60份。我們對此深表歉意，已在第一時間完成排查與調整，目前針對當地已售商品進行顧客回訪和補償。