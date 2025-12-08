天津旅遊度假區現「皮包骨」老虎 工作人員：年齡太大導致

有內地遊客近日反映，在天津光合谷旅遊度假區動物園遊覽時，發現園內養的老虎「餓得皮包骨」。光合谷旅遊度假區工作人員周一（8日）回應稱，網傳消息與事實不符，老虎之所以瘦弱，是因為年齡太大因素，絕不存在虐待情況。

網傳畫面顯示，光合谷旅遊度假區一隻老虎躺在地上，毛髮凌亂，腹部乾癟，尾部的骨頭凸起，尾巴比一般老虎短一截，顯得毫無生氣。

園區工作人員解釋，有關現象與餵食無關，涉事老虎年紀已經是20歲左右，相當於人類90歲左右高齡。對於該年齡層老虎而言，身體機能已處於末期狀態，肌肉流失、毛髮粗糙及食量下降均屬不可逆的自然生理變化，與飼養管理無關。

光合谷旅遊度假區亦在網上發布情況說明，形容涉事老虎為「虎奶奶」，目前園區每天餵牠5至8斤新鮮牛肉和2隻大白雞。獸醫團隊會根據每日狀態做動態調整，讓牠「吃得下、嚼得動、營養夠」。