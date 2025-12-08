愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇

香港有《愛回家》，廣東有《外來媳婦本地郎》。廣東長壽處境劇《外來媳婦本地郎》開播25年，於周日（7日）播出大結局。許多網民留言該劇陪伴自己成長，是青春見證，更表示會由第1集重新翻睇。

廣東廣播電視台出品粵語情景喜劇《外來媳婦本地郎》，在開播近25年後，於周日播出大結局。

粵語情景劇伴多代人成長

許多廣東網民紛紛表示，《外來媳婦本地郎》是廣東人的「下飯劇」，陪著許多現已人到中年的民眾成表，是青春的記憶。

不少網民認為，該劇早年關注民生、諷刺時弊，很獲民眾有共鳴；也有觀眾指，《外來媳婦本地郎》許多初代演員也已離世，現在結束也是好事，勝過看著劇中老演員繼續凋零。

也有人表示，會重新由第1集開始觀看回味，因為《外來媳婦本地郎》首500集才是最好看的精華。

《外來媳婦本地郎》於2000年11月4日首播，以廣州西關康家四子與來自不同地域的媳婦組成的大家庭為主線，通過日常生活趣事展現南北文化差異與習俗碰撞。

劇集採用「邊拍邊播」模式，融合嶺南文化元素，2023年7月13日以4330集的新紀錄獲健力士世界紀錄「播出最長、集數最多的情景喜劇」認證，擊敗印度某劇保持的3500集紀錄，並榮獲「五個一工程」獎等多項獎項。