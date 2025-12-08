雲岡石窟︱官方封閉「鼻涕大佛」 處置降雨滲水問題

受降雨滲水問題影響，雲岡石窟第18窟內的大佛眉骨、鼻尖處早前出現長條冰柱，獲網民戲稱為「流鼻涕大佛」。雲岡研究院周一（8日）起對滲水問題進行處置，並對第18窟實施封閉管理。

今年以來，山西大同地區持續降雨累計達810毫米以上，遠超往年平均雨量，造成部分石窟局部滲水。有網民曾在社交平台發貼文指，雲岡石窟第18窟大佛外部懸掛長條冰柱，形似流鼻涕，並笑稱：「太冷了！雲岡石窟大佛凍得『流鼻涕』了。」

雲岡石窟大佛眉骨、鼻尖處出現長條冰柱。極目新聞

雲岡石窟位於山西大同西16公里的武周山麓，始建於北魏時期，現存主要洞窟45個，共計1100多個小龕，大小造像5.9萬餘尊，是中國規模最大的石窟群之一，並於2001年獲聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。

第18窟北壁中央立佛像高15.5米，臂膀寬闊、身軀雄壯，身披千佛袈裟。東西壁的脅侍佛像對應而立，與主尊共同構成了三世佛格局。主佛與脅侍佛之間，雕有脅侍菩薩和十大弟子像。

